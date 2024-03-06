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Пожежа на Осокорках. Компанія SG звернулась до правоохоронних органів (заява)

Новини компанії
Дарія Демяник
glavcom.ua
Пожежа на Осокорках. Компанія SG звернулась до правоохоронних органів (заява)
Stolitsa Group заявляє, що неприємно вражена фактом пожежі поблизу озера Тягле на київських Осокорках
фото з відкритих джерел

Компанія прокоментувала ситуацію з можливим підпалом на Осокорках

Компанія Stolitsa Group, яка реалізовує проєкти на ринку столичної нерухомості зробила заяву у зв’язку з подіями, які трапилися 5 березня на Осокорках.

Публікуємо повний текст заяви компанії:

Stolitsa Group неприємно вражена фактом пожежі поблизу озера Тягле, що на київських Осокорках. Це не лише шкода для екології міста Києва, але й черговий виклик для успішного завершення нашою компанією добудови ЖК «Еврика» та ЖК «Патріотика» збанкрутілого банку «Аркада».

На цей момент керівництво «Столиці груп» перебуває поблизу місця події та звернулась до ДСНС з пропозицією надати максимальне сприяння у ліквідації надзвичайної ситуації, що виникла за декілька кілометрів від будівельного майданчика.

Ми звертаємося до правоохоронних органів з вимогою в максимально стислі терміни зʼясувати причини займання, можливих причетних та повідомити громаду Києва про результати розслідування.

Просимо ЗМІ перевіряти інформацію через достовірні джерела та не ставати учасниками цілеспрямованої інформаційної атаки на нашу компанію, яку користуючись трагічною ситуацією розгорнули окремі фізичні особи та організації.

Stolitsa Group залишає за собою право відстоювати свою ділову репутацію у судовому порядку. Окремо просимо правоохоронців зʼясувати мотиви «джерел», які розповсюджують маніпулятивні та брехливі заяви на адресу нашої компанії.

Нагадаємо, правоохоронні органи та екологічні служби з’ясовують причини, а також наслідки вчорашньої пожежі на Осокорківських озерах у Києві. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко. За попередніми даними, вигоріло близько 3 гектарів території, зокрема і частина ландшафтного заказника «Осокорківські луки».

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Теги: Київ рятувальники розслідування КМДА влада

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Пожежа на Осокорках. Компанія SG звернулась до правоохоронних органів (заява)
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