Суд впаяв штраф на 25 тис. грн. керівнику охорони «Київтрансгазу»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чиновник за $6 тисяч пообіцяв не зносити незаконні споруди біля магістральних газопроводів

Києво-Святошинський райсуд Київської області за угодою зі слідством оштрафував на 25,5 тис. грн керівника групи з охоронних зон магістральних газопроводів філії «Управління магістральних газопроводів «Київтрансгаз» АТ «Укртрансгаз» Олега Жовтяка, який отримав $6 тис. неправомірної вигоди. Про це йдеться у вироку суду від 7 жовтня.

Згідно з вироком, у травні 2019 року Жовтяк, перебуваючи на території паркувального майданчика біля продовольчого магазину «П’ятачок» у с. Тарасівка Києво-Святошинський району, отримав від підприємця $6 тис. неправомірної вигоди (згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 31.05.2019 року становило 161 тис. грн).

Гроші Жовтяку надали за вплив на прийняття рішення начальником Боярського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів філії «Управління магістральних газопроводів «Київтрансгаз» АТ «Укртрансгаз», до обов’язків якого входить адміністративне та технічне керівництво експлуатацією ділянки магістральних газопроводів.

Таким чином Жовтяк пообіцяв підприємцеві не вживати заходи реагування та не складати необхідні акти реагування, за результатами яких збудовані на земельних ділянках споруди підлягатимуть знесенню, а також не повідомляти про виявлені порушення інші контролюючі державні органи.

Суд затвердив угоду між обвинуваченим та прокурором і призначив Жовтяку покарання у вигляді штрафу у розмірі 25,5 тис. грн.

Джерело: Наші гроші