Суд впаяв штраф вандалу з Алеї художників (фото)

Акт вандалізму на Алеї художників у Києві стався майже півтора року тому

Подільський районний суд Києва оголосив вирок молодику, який пошкодив гірлянду на Алеї художників. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Зловмисник під час прогулянки з друзями із хуліганських спонукань відірвав більше 60 метрів світлодіодної стрічки. За скоєне суд призначив йому 8500 гривень штрафу.

Нагадаємо, подія трапилась в січні минулого року. Тоді до поліції Києва звернувся працівник комунального підприємства, який прибирав територію та побачив, що хлопець відірвав світлодіодну стрічку, після чого разом зі своїми друзями втік з місця події.

Поліцейські відпрацювали відео з вуличних камер спостереження та провели комплекс оперативно-пошукових заходів, за результатами яких встановили усіх осіб, які були присутні під час вчинення злочину, та молодика, який пошкодив гірлянду. Ним виявився раніше не судимий 20-річний уродженець Київщини.

Після проведення та завершення досудового розслідування матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом слідчі передали до Подільського районного суду міста Києва, який за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України, призначив молодику покарання у вигляді 8500 гривень штрафу.

Повідомлялося, що в лютому 2020 року хлопець був залучений до громадських робіт і прибирав туристичні об’єкти та вулиці Подільського району.