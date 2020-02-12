Вандала з Алеї художників змусили прибирати вулиці Києва (відео)



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Хлопець прибирав сніг біля кінотеатру «Жовтень» Фото: скріншот відео

Хлопець залучений до громадських робіт на три тижні

20-річний хлопець, який в ніч на 29 січня пошкодив LED-підсвітку перил на Алеї художників у Києві, залучений до громадських робіт та вже декілька днів прибирає туристичні об’єкти та вулиці Подільського району. Відео, як хлопець працює на благо міста, опублікував мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook.

«Друзі! Пам’ятаєте вандала, який в ніч на 29 січня пошкодив LED-підсвітку перил на Алеї художників? Поліція затримала молодика та ще кількох його «сподвижників» оперативно. А я тоді сказав, що наполягатиму, аби тих, у кого «сверблять» руки псувати міське майно, залучали до громадських робіт на користь міста. І от вам результат! Наш 20-річний «недогерой, родом з Київської області, уже кілька днів прибирає туристичні об’єкти та вулиці Подільського району, де він і займався вандалізмом», - зазначив Кличко у дописі до відео.

Хлопець залучений до громадських робіт на три тижні – щонайменше по три години щодня. Він уже попрацював на Алеї художників, де відмивав написи з перил, згрібав листя у сквері на Контрактовій площі, прибирав сніг біля кінотеатру «Жовтень», чистив схили неподалік пам’ятника Магдебурзькому праву.

«Я вважаю, що це буде гарним уроком і для хлопця, і для інших потенційних вандалів. Бо не можна паплюжити те, що створено для громади і гостей Києва! Треба цінувати і берегти красу міста, в якому ми живемо і яке любимо!» - наголосив Кличко.

Нагадаємо, 29 січня під час щотижневої наради на Андріївському узвозі у Києві було зафіксовано вирвані елементи LED підсвітки, яка вмонтована у перила вздовж Алеї художників.

Згодом столична влада передала Подільському управлінню поліції Києва фото та відеоматеріали, на яких зафіксовано групу молодиків, що пошкодили підсвітку на Алеї художників