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    Вандала з Алеї художників змусили прибирати вулиці Києва (відео)

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    Хлопець&nbsp;прибирав сніг біля кінотеатру &laquo;Жовтень&raquo; - Вандала з Алеї художників змусили прибирати вулиці Києва (відео)
    Хлопець прибирав сніг біля кінотеатру «Жовтень»
    Фото: скріншот відео

    Хлопець залучений до громадських робіт на три тижні

    20-річний хлопець, який в ніч на 29 січня пошкодив LED-підсвітку перил на Алеї художників у Києві, залучений до громадських робіт та вже декілька днів прибирає туристичні об’єкти та вулиці Подільського району. Відео, як хлопець працює на благо міста, опублікував мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook.

    «Друзі! Пам’ятаєте вандала, який в ніч на 29 січня пошкодив LED-підсвітку перил на Алеї художників? Поліція затримала молодика та ще кількох його «сподвижників» оперативно. А я тоді сказав, що наполягатиму, аби тих, у кого «сверблять» руки псувати міське майно, залучали до громадських робіт на користь міста. І от вам результат! Наш 20-річний «недогерой, родом з Київської області, уже кілька днів прибирає туристичні об’єкти та вулиці Подільського району, де він і займався вандалізмом», - зазначив Кличко у дописі до відео.

    Хлопець залучений до громадських робіт на три тижні – щонайменше по три години щодня. Він уже попрацював на Алеї художників, де відмивав написи з перил, згрібав листя у сквері на Контрактовій площі, прибирав сніг біля кінотеатру «Жовтень», чистив схили неподалік пам’ятника Магдебурзькому праву.

    «Я вважаю, що це буде гарним уроком і для хлопця, і для інших потенційних вандалів. Бо не можна паплюжити те, що створено для громади і гостей Києва! Треба цінувати і берегти красу міста, в якому ми живемо і яке любимо!» - наголосив Кличко.

    Нагадаємо, 29 січня під час щотижневої наради на Андріївському узвозі у Києві було зафіксовано вирвані елементи LED підсвітки, яка вмонтована у перила вздовж Алеї художників.

    Згодом столична влада передала Подільському управлінню поліції Києва фото та відеоматеріали, на яких зафіксовано групу молодиків, що пошкодили підсвітку на Алеї художників

    Віталій Кличко Київ вандалізм мер благоустрій майно
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