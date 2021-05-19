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    У столичній підземці вандали зіпсували нещодавно встановлені дефібрилятори (фото)

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    На двох станціях&nbsp;пошкоджено кришки боксів дефібриляторів - У столичній підземці вандали зіпсували нещодавно встановлені дефібрилятори (фото)
    На двох станціях пошкоджено кришки боксів дефібриляторів
    Фото: Київський метрополітен

    Метрополітен просить повідомляти про підозрілі дії пасажирів

    Днями на станціях київського метро вандали пошкодили дефібрилятори. Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

    Так, на станції «Університет» троє молодих чоловіків вийняли дефібрилятор з боксу без потреби та відкрили електроди. Останні тепер підлягають заміні.

    Також на станціях «Академмістечко» та «Хрещатик» пошкоджено кришки боксів дефібриляторів.

    А на станції «Арсенальна» обладнання нещодавно намагався викрасти безхатько.

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    У столичній підземці вандали зіпсували нещодавно встановлені дефібрилятори (фото)
    У столичній підземці вандали зіпсували нещодавно встановлені дефібрилятори (фото)

    «Щоб попередити випадки вандалізму чи викрадення, просимо повідомляти персонал станції та представників поліції, якщо дії пасажирів біля обладнання видаються підозрілими», – закликають метрополітенівці.

    Нагадаємо, що у 2020 році Київський міський центр громадського здоров’я закупив 52 одиниці обладнання (по одному для кожної станції) та передав на баланс метро. Наразі вони розміщені в пасажирських зонах.

    Також нагадаємо, що підземка проводить процедуру закупівлі послуг із навчання працівників надання домедичної допомоги пасажирам.

    Нагадаємо, на початку березня у Києві на 19 станціях метро встановили дефібрилятори у місцях, погоджених із авторами проекту Громадського бюджету «РеаніМетро».

    У березні завдяки встановленому на станції «Палац Спорту» дефібрилятору вдалося врятувати життя одному із пасажирів.

    У квітні досвідчені інструктори-медики навчили правоохоронців управління поліції у столичному метрополітені рятувати життя людини та надавати кваліфіковану допомогу.

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    Теги: метро вандалізм
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    У столичній підземці вандали зіпсували нещодавно встановлені дефібрилятори (фото)