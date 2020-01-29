Вандали вирвали підсвітку, вмонтовану у перила на Алеї художників (фото)



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Невідомі вирвали елементи LED підсвітки, яка вмонтована у перила Фото: Подільська РДА

Повідомлення про вандалізм передали до поліції

У середу, 29 січня, під час щотижневої наради на Андріївському узвозі у Києві було зафіксовано вирвані елементи LED підсвітки, яка вмонтована у перила вздовж Алеї художників.

Про це повідомляє пресслужба Подільської райдержадміністрації.

Наразі повідомлення про вандалізм передали до Подільського управління поліції Головного управління Нацполіції в Києві, де перевірять камери відеоспостереження на прилеглій території, щоб найскоріше знайти злодіїв та притягнути їх до відповідальності.

«Міська влада щодня втілює нові проєкти, працює над створення комфортних та безпечних місць для киян та гостей столиці, однак ми щодня стикаємося з вчинками людей, котрі задля розваг псують майно, адже ці вирвані елементи неможливо використати в подальшому чи продати», - зауважив голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації Віктор Смирнов.

Він додав, що вся ця територія охоплена зоною відеоспостереження, тому у правоохоронних органів буде достатньо підстав притягти вандалів до відповідальності за такий вчинок.

Нагадаємо, 1 червня 2019 року мер столиці Віталій Кличко відкрив оновлену Алею художників, яку капітально відремонтували та подовжили до столичного фунікулера.

Перила Пейзажної алеї мають LED підсвітку

На Алеї художників облаштували окрему дерев’яну променаду та кілька оглядових майданчиків. Встановили нову огорожу. Ввечері буде увімкнена гарна декоративна підсвітка Алеї.