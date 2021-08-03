Будівля «Квіти України», яку ледь не зніс забудовник, отримала охоронний статус

Модерністська будівля «Квіти України» до початку робіт забудовника була обплетена виноградом

Упродовж місячного строку власник будівлі повинен укласти охоронний договір на щойно виявлений об’єкт

Навчально-методичний павільйон «Квіти України» отримав статус щойно виявленого об’єкту культурної спадщини. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Володимир Прокопів.

«Своїм наказом Департамент охорони культурної спадщини вніс будівлю «Квіти України» до Переліку об’єктів культурної спадщини Києва», – зазначив він.

За словами Прокопіва, копія цього наказу була також направлена до Міністерства культури та інформаційної політики України з метою внесення об’єкту до державного реєстру нерухомих пам’яток України.

«Упродовж місячного строку власник повинен укласти охоронний договір на щойно виявлений об’єкт. Крім того, «Квіти України» тепер підлягають захисту, згідно зі ст. 37 Закону України «Про охорону культурної спадщини», – наголосив заступник голови КМДА.

Прокопів нагадав, що згідно із законом «Про охорону культурної спадщини» будь-які роботи на щойно виявлених об’єктах здійснюють винятково за наявності письмового дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини на підставі погодженої із ним науково-проєктної документації.

Нагадаємо, 12 липня представники забудовника почали демонтаж фасаду будівлі «Квіти України» на вулиці Січових Стрільців, 49 у Києві.

Кияни знесли будівельний паркан і заблокували роботу техніки.

Міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що демонтаж будівлі «Квіти України», проти якого виступають активісти, слід негайно зупинити. Він також звинуватив столичну владу у знищенні історичного Києва. «Зі свого боку, хочу нагадати Віталію Кличку та КМДА, що об'єкт перебуває в історичному ареалі Києва. Відповідно закликаю столичну владу ретельніше підходити до видачі містобудівних умов та обмежень, а не роздавати їх із висотністю, яка абсолютно паплюжить місто», – сказав Ткаченко.

Соратник мера Києва Віталія Кличка, депутат столичної міськради від «Удару» Дмитро Білоцерковець зазначив, що забудовник не міг розпочати роботи в будівлі «Квіти України» без погодження з Міністерством культури, оскільки об'єкт розташований в історичному ареалі міста.

13 липня Шевченківський райсуд Києва наклав арешт на будівлю «Квіти України».

Київська міська державна адміністрація анулювала контрольну картку на проведення робіт біля будівлі «Квіти України».

28 липня біля будівлі «Квіти України» розпочався демонтаж огорожі.