Кабмін погодив призначення нових голів Дарницької та Солом’янської РДА

Головою Солом’янської РДА погоджено призначення юриста Сергія Мовенка

Кабінет Міністрів України сьогодні, 12 травня, погодив нові призначення голів районних адміністрацій у столиці. Про це, як інформує «Главком», повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Повідомляється, що головою Дарницької районної державної адміністрації в Києві погоджено призначення Олександра Ковтунова, який із квітня 2022 року працював заступником голови цієї ж РДА, а з грудня 2024 тимчасово виконував обов’язки голови.

Олександ Ковтунов з квітня 2022 року обіймає посаду заступника голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації фото: Oleksandr Kovtunov/Facebook

Як йдеться у біографії на сайті Дарницької РДА, Олександр Ковтунов розпочинав свою трудову діяльність як санітар в інфекційному відділенні дитячої лікарні у Кропивницькому, після чого працював у сфері торгівлі, державного управління та екології. З 2013 по 2020 роки очолював Департамент екології та природних ресурсів Кіровоградської обласної державної адміністрації. З квітня 2022 року Ковтунов обіймає посаду заступника голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації.

Головою Солом’янської РДА погоджено призначення юриста Сергія Мовенка.

Сергій Мовенко у 2020-2024 був першим заступником голови Волинської облдержадміністрації фото: Дарія Поддубецька

Сергій Мовенко – український правник, державний службовець. У 2008 році здобув ступінь бакалавра права у Міжрегіональна академія управління персоналом. У 2010 закінчив Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана та отримав ступінь спеціаліста з права.

Розпочав трудову діяльність у вересні 2008 року в Державній кримінально-виконавчій службі України. З квітня 2013 року до листопада 2015 перебував на посадах рядового та начальницького складу в органах внутрішніх справ України, а до грудня 2019 року служив у Національній поліції України.

Учасник Антитерористична операція на сході України. У 2016 році нагороджений відзнакою Президента України «За участь в антитерористичній операції».

З липня по вересень 2020 року працював заступник голови Маневицької районної державної адміністрації. З вересня 2020 року по 4 листопада 2024 року – перший заступник голови Волинської обласної державної адміністрації.

Нагадаємо, у квітні 2025 року уряд підтримав призначення восьми очільників РДА Києва. Тоді головою Дарницької РДА пропонували Сергія Лазарєва, а Солом’янської – Ігоря Кравченка. Остаточне рішення за президентом, який затверджує керівників РДА відповідними указами.

До слова, Київській міській військовій адміністрації з’явився новий заступник начальника. Нову посаду обійняв офіцер Ігор Рева. Як наголосив Ткаченко, в команду КМВА запросили Реву, бо він має вагомий послужний список як у сфері управління, так і в Силах оборони України.