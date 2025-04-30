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Зеленський підписав закон про нові виплати сім’ям цивільних полеглих, які захищали Україну

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Зеленський підписав закон про нові виплати сім’ям цивільних полеглих, які захищали Україну
Раніше родичі цивільних людей, які загинули під час безпосередньої участі в захисті України, могли претендувати на одноразову допомогу в 1 860 750 гривень
фото: Офіс президента

Для тих родин, яким уже була виплачена допомога в менших обсягах, держава здійснить доплату з урахуванням уже отриманої суми

Президент Володимир Зеленський підписав закон про щодо виплати 15 млн гривень родичам добровольців, які загинули під час захисту України. Як передає «Главком», про це йдеться в картці законопроєкту №12234.

В урядовому законопроєкті пояснювалося: згідно із законодавством, родичі цивільних людей, які загинули під час безпосередньої участі в захисті України, могли претендувати на одноразову допомогу в 1 860 750 гривень.

Той самий закон вказував, що допомога в разі загибелі військовослужбовця під час виконання ним обов’язків у період воєнного стану не може становити менш як 15 млн гривень.

Тож Міністерство у справах ветеранів України ініціювало однаковий підхід для всіх – і військових, і цивільних, які разом зі Збройними силами України та іншими формуваннями брали участь у відсічі російської агресії та загинули.

У Мінветеранів зазначали, що для тих родин, яким уже була виплачена допомога в менших обсягах, держава здійснить доплату з урахуванням уже отриманої суми.

Також законом визначено офіційну підставу для надання родинам загиблих добровольців статусу членів сім’ї Захисника чи Захисниці України. Нею стане спеціальна довідка про безпосередню участь у заходах оборони, яку видаватиме командир відповідного підрозділу Сил безпеки і оборони.

Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс правки у дві постанови, які регламентують виплати військовослужбовцям. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Нардеп зауважив, що додали категорію громадян, які виконують бойові завдання на території держави-агресора. Також уряд спростив процедуру виплат сім'ям загиблих захисників.

До того ж Кабінет міністрів збільшив розміри грошових компенсацій, якщо військовий Збройних сил України отримає поранення і І-ІІІ групу інвалідності, а також збільшив виплати родинам у випадку загибелі бійця. Ідеться не про бойові дії.

До слова, банкір, бізнесмен та військовослужбовець Андрій Оністрат живе здебільшого на гроші, які отримує за загиблого на війні сина. Про це Оністрат повідомив в інтерв’ю журналістці Раміні Есхакзай, пише «Главком».

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Теги: бойові виплати закон

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