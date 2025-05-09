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КМДА стверджує: чиновники, які банкетували у «Київводоканалі», були там на нараді

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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КМДА стверджує: чиновники, які банкетували у «Київводоканалі», були там на нараді
Застілля відбувалося на території режимного об'єкту – дамбі Дніпровської станції водозабору «Київводоканалу»
скриншот відео

У КМДА пояснили, що у «Київводоканалі» була «ділова вечеря» за місцем наради після завершення робочого дня 

Заступники голови КМДА та інші чиновники, яких журналісти застали під час застілля в День жалоби в Києві 25 квітня, перебували на території Дніпровської станції водозабору з робочою метою. Як інформує «Главком», таку відповідь надали на запит Lb.ua в управлінні по роботі з персоналом апарату КМДА та ПрАТ АК «Київводоканал». 

«У День жалоби 25 квітня жодного урочистого чи святкового заходу КМДА не проводила. Водночас у цей день тривали наради та службові виїзди. Зокрема, на цю дату була запланована виїзна робоча нарада на території об'єкта критичної інфраструктури», – йдеться в офіційній відповіді.

За даними управління по роботі з персоналом апарату КМДА, робочий день в їх установі в пʼятницю триває до 15:45.

«Після завершення робочого дня було вирішено провести ділову вечерю за місцем наради. Наголошуємо, що інформація щодо нібито святкування у робочий час не відповідає дійсності. Під час вечері не використовувалась музика і це не було святкуванням будь-якого дня народження чи іншої події», – запевнили в КМДА.

В офіційній відповіді також висловлюється занепокоєння тим, що за учасниками виїзної наради спостерігали «невстановлені особи за допомогою БПЛА і плавзасобу, схожого на засіб Сил безпеки і оборони України». 

Нагадаємо, 26 квітня в соцмережах поширилося відео, на якому топчиновники КМДА сидять на березі Дніпра під шатром, з алкоголем і наїдками. Застілля відбувалося в денний час 25 квітня, в день, коли в столиці було оголошено жалобу за загиблими в результаті російсько удару 24 квітня. 

На заході, який зафільмували журналісти, видно, що участь в застіллі беруть: заступники Кличка Микола Поворозник, В’ячеслав Непоп, Валентин Мондріївський, Петр Пантелеєв, керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний, директор Департаменту ЖКГ КМДА Дмитро Науменко, директор Департаменту фінансів КМДА Володимир Репік та радники Кличка – Оксана Зінов’єва та Олексій Комаров. Журналісти також вказують на присутність заступниць мера Ганни Старостенко і Марини Хонди та заступника Владислава Андронова.

Застілля відбувалося на території режимного об'єкту – дамбі Дніпровської станції водозабору «Київводоканалу», доступ на територію якого можливий лише за спеціальними перепустками.

Раніше Микола Поворозник відреагував на розслідування журналістів, заявивши, що святкування не було, а поширена інформація має на меті «знищення репутації  міської влади». За словами чиновника ніякого святкування не було, «сиділи колеги, вечеряли і спілкувалися». Також Поворозник зазначив, що у відео оприлюднили номери машин представників міської влади, «що є незаконним». 

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Теги: Київводоканал КМДА місцева влада Київ Олександр Поворознюк

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