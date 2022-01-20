У центрі Києва жінка вигулювала козу на повідку (фото)

Наразі не відомо, що робила чорно-біла коза посеред міста

Тварина гуляла по засніженому асфальті

У Києві на Контрактовій площі жінка вигулювала козу на повідку. Про це повідомляє Telegram-канал «Київ без цензури».

«У місті багато не тільки оленів та лосів, а й кіз», – йдеться в описі до фото.

На фото видно, як просто посеред засніженої вулиці чорно-біла коза гуляє на повідку.

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Як повідомлялося, у Києві з’явилися дев’ять майданчиків для вигулу тварин.

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