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    У центрі Києва жінка вигулювала козу на повідку (фото)

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    Наразі не відомо, що робила чорно-біла коза посеред міста - У центрі Києва жінка вигулювала козу на повідку (фото)
    Наразі не відомо, що робила чорно-біла коза посеред міста
    фото: Київ без Цензури

    Тварина гуляла по засніженому асфальті

    У Києві на Контрактовій площі жінка вигулювала козу на повідку. Про це повідомляє Telegram-канал «Київ без цензури».

    «У місті багато не тільки оленів та лосів, а й кіз», – йдеться в описі до фото.

    На фото видно, як просто посеред засніженої вулиці чорно-біла коза гуляє на повідку.

    Нагадаємо, у Києві служба порятунку тварин шукає новий дім для п’ятирічного собаки породи Кане-Корсо на ім'я Дарт. Пес пробув у квартирі з померлим господарем п'ять днів.

    Як повідомлялося, у Києві з’явилися дев’ять майданчиків для вигулу тварин.

    Нагадаємо, собака прикордонників став зіркою соцмереж через патріотизм.

    Нагадаємо, у столиці дивом врятували собаку Люсю, яку називають талісманом Оболонської райдержадміністрації.

    Варто згадати, як у грудні на столичній Русанівці пес кинувся у крижану воду, щоб врятувати господаря.

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    Теги: Київ скандал тварини жінка
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    У центрі Києва жінка вигулювала козу на повідку (фото)