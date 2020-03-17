Театр російської драми ім. Лесі Українки переніс усі вистави на червень



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Театр російської драми ім. Лесі Українки зачиняється до червня

Раніше театр переніс вистави лише великої сцени

Національний академічний театр російської драми ім. Лесі Українки переніс усі вистави в період з 12 березня по 3 квітня 2020 р. Це пов’язано із впровадженням для запобігання поширенню корона вірусу, повідомляється на сайті театру.

Згідно з повідомленням, усі вистави трьох сцен театру переносяться на червень.

З оновленою афішею можна ознайомитися за посиланням.

Зазначається, що всі куплені квитки залишаються дійсними.

Нагадаємо, з 12 березня по 3 квітня в Україні запроваджено карантин для запобігання поширенню коронавірусу.

Як повідомлялося, кінотеатри Києва скасовують вистави у березні і переносять їх на більш пізній період.

Раніше у Національному академічному театрі російської драми ім. Лесі Українки повідомили, що всі вистави великої сцени дзеркально переносяться на червень, а вистави малих сцен йдуть за графіком.

Крім того, 16 березня стало відомо, що академічний столичний театр «Актор» припиняє грати вистави на час карантину, запровадженого в Україні задля запобігання поширенню коронавірусу COVID-19.

Станом на вечір 16 березня в Україні відомо про сім випадків зараження коронавірусом, один із них летальний – 13 березня від коронавірусу померла 71-річна пацієнтка з Радомишля на Житомирщині.

Ще два випадки захворювання зафіксовано у Києві.

Уряд України прийняв рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою введена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також робота метрополітенів.

Також з 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на два тижні.

Вже 17 березня РНБО може оголосити надзвичайний стан по всій Україні.

До слова, Україна отримає один мільйон швидких тестів на коронавірус вже цієї суботи, 21 березня.