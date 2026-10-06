Головна Київ Новини
search button user button menu button

Тимчасове відключення світла на Київщині 6 жовтня: де не буде електроенергії

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Тимчасове відключення світла на Київщині 6 жовтня: де не буде електроенергії
Відключення електроенергії триватиме з 08:00 до 17:00 
фото: ДТЕК Київські електромережі

Енергетики закликають жителів вимкнути з розетках чутливі електроприлади на час проведення ремонтних робіт

Сьогодні, 6 жовтня, на території Бородянської селищної територіальної громади проводитимуться планові профілактичні роботи з обслуговування електромереж. У зв'язку з цим енергетики тимчасово знеструмлять низку об'єктів та житлових будинків. Про це повідомили в Бородянській селищній раді з посиланням на «ДТЕК Київські регіональні електромережі», інформує «Главком».

Відключення електроенергії триватиме з 08:00 до 17:00 за такими адресами:

Село Загальці:

  • Автодорога Київ – Ковель: 65 км, 67 км (+400 м);
  • Хутір Гай: буд. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 14А, 16, 17, 17А, 19–21, 23–27, 29, 30;
  • вул. Незалежності: частково (будинки №1–280, зокрема №136Г, 136Д, 147А–Б, 205А–В, 280А);
  • вул. Дружби: буд. 1–120 (усі номери та корпуси);
  • вул. Шевченка: буд. 1–104;
  • вул. Свободи: буд. 1–54;
  • вул. Зоряна: буд. 1–49;
  • вул. Квітнева: частково (буд. 1, 6–13, 16–39, 43, 46, 47, 50–58, 64, 66, 74, 76);
  • вул. Франка: буд. 1–41, 49–53, 55, 57;
  • вул. Перемоги: буд. 1–35;
  • вул. Поповича: буд. 1–38;
  • вул. Вищедубичанська: буд. 1–29;
  • вул. Гідності: буд. 1–21;
  • вул. Правди: буд. 1–30;
  • вул. Молодіжна: буд. 1–41;
  • вул. Миру: буд. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25.

Село Нове Залісся:

  • вул. Арсенальна: 19.

Село Пилиповичі:

  • вул. Залізнична: 6.

Село Поташня:

  • СТ «Електрик»: 1
  • вул. Лісова: 4; 4Б; 5/3; 8; 11-3
  • вул. Поташня: 1; 2; 5-8; 10; 12; 13; 15-18; 20; 22; 23-52; 54А; 55-58; 60; 62; 63; 63А; 64; 66-71; 71А; 72; 73; 74; 75; 77; 79; 80; 81; 82; 82А; 83; 85; 86; 87; 88; 92; 96; 98; 100; 102; 104; 106; 108; 110; 111; 113; 114; 114/А; 114Б

Село Язвинка:

  • вул. Лісова: 1-17; 19-21; 23; 25; 26; 27; 29-34; 36-47; 48А/А; 49; 50; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 59-62; 64-68; 70; 73; 74; 75; 77

Село Шибене  08:30 до 19:00):

  • вул. Заводська: 19А.

Село. Бондарня:

  • вул. Лісова: 1; 2; 3; 5; 6; 7; 7/1; 7А; 9; 10; 11; 12; 14; 16; 20; 22; 24; 34
  • вул. Садова: 5
  • вул. Шевченка: 1; 1А; 2; 3; 3А; 4; 5; 5А; 6; 6А; 7; 8; 9; 12А; 13; 14; 15; 16; 18; 22; 22А; 26; 26В; 28

Село Великий Ліс:

  • вул. Великий Ліс: 1

Село Вишняки:

  • вул. Вишнева: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 12/А; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 29/1; 30; 32; 34; 36; 36А; 38; 40; 42; 44; 48; 50; Б/Н
  • вул. Молодіжна: 1; 3; 6; 8
  • вул. Нова: 1-А; 2; 3; 4; 5; 12

Село Майданівка:

  • вул. Весняна: 1; 2А; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 42; 44
  • вул. Малинова: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 9/А; 10; 12; 13; 14; 16; 18
  • вул. Миру: 1; 2А; 3А; 2; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 15А; 16; 17; 18; 18Б; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 28А; 28В; 29/А; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 38; 41; 43; 47; 49; 51
  • вул. Привокзальна: 1; 2; 3; 4; 5; 7; 9; 11; 13
  • вул. Райдужна: 4
  • вул. Садова: 1; 2; 4; 6; 7; 8
  • вул. Центральна: 1; 1/А; 1А; 2; 2А; 2В; 2Г; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 11/1; 12; 14; 15; 16; 17; 19; 21; 23; 24; 26; 27; 29; 29/А; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 37/А; 37/Б; 38; 39; 39А; 39-Г; 40; 42; 42А; 42Б; 42/Г; 42/Д; 43; 44; 45; 46; 47; 49; 50; 51; 53; 54; 54А; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 68; 69; 70; 72; 74; 76; 78; 80; 82; 84; 84А; 86
  • вул. Шевченка: 1; 2; 3; 4А; 5; 7; 8; 9; 10; 11; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20А; 21; 21А; 24; 25; 28; 29
  • вул. Шкільна: 1; 2; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 15; 16; 17; 19; 20; 21; 22; 24; 26; 28
  • пров. Весняний: 8
  • пров. Миру: 1/А; 2; 4
  • пров. Центральний: 1; 2; 3; 4; 5А; 6; 7; 8; 9; 10; 11
  • пров. Шкільний: 1; 3; 4; 10

Село Нова Буда:

  • ст. Спартак: 24; 45
  • вул. Лісова: 6
  • вул. Миру: 1; 1/А; 2; 2Б; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 22А; 23; 24; 26; 27
  • вул. Нова: 1-18; 20-25; 27
  • вул. Слобідська: 1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 15; 17; 20; 21; 22; 24; 25/А; 26; 28; 30
  • вул. Спартак: 3; 7; 15; 17; 18; 25; 27; 33-35; 37; 41; 45А; 47
  • вул. Травнева: 1-16; 19; 19А; 20; 21; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 48; 49; 50; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 78; 79; 80; 80/А; 81; 82; 82А; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 94; 94А; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120; 121; 123; 124; 124А; 125; 126; 127; 128; 130; 131; 132; 133; 134; 135; 136; 137; 138; 139; 140; 141; 142; 143; 144; 145; 145А; 146; 147; 148; 149; 151; 152; 153; 154; 155; 156; 157; 158; 159; 160; 161; 163; 164; 166; 167; 167А; 169; 170; 172; 173; 174; 175; 176; 177; 178; 179; 180; 181; 182; 183; 184; 185; 186; 187; 188; 189; 189А; 190; 191; 192; 193; 193/А; 194; 195; 197; 199; 202; 203; 205; 207; 209; 210; 211; 215; 219; 221; Б/Н
  • вул. Шевченка: 1; 2; 3; 3А; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 12А; 15; 16; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 48А; 50; 52; 54.

Енергетики закликають жителів завчасно зарядити гаджети та павербанки, а також вимкнути з розетках чутливі електроприлади на час проведення ремонтних робіт.

Нагадаємо, для більшості побутових споживачів тариф на електроенергію у жовтні не змінився, водночас для домогосподарств з електроопаленням діє окрема пільгова ціна. Уряд продовжив дію чинного тарифу для населення до 31 жовтня 2026 року. Для більшості споживачів електроенергія коштує 4,32 грн за кВт·год. 

Читайте також:

Теги: Київщина відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Раніше комендантська година в області тривала з 00:00 до 05:00
Комендантська година на Київщині зміниться з 10 вересня
8 вересня, 18:00
Дим над місцем влучання у Василькові
Ворожа атака на Васильків: у місті пошкоджено меблеве виробництво (відео)
9 вересня, 13:09
У п'яти районах області пошкоджено 31 об'єкт
РФ понад добу атакує Київщину: загинули троє дітей, пошкоджено десятки об'єктів
20 вересня, 09:24
На Київщині загорівся будинок родини екскомбрига Станіслава Лучанова
Горів будинок екскомбрига Лучанова, підозрюваного у вбивстві двох братів
20 вересня, 10:05
Смертельна дорожньо-транспортна подія сталася на вулиці Шевченка у місті Буча
У Бучі внаслідок ДТП загинув 35-річний мотоцикліст
21 вересня, 11:15
Рятувальники гасять пожежу на місці влучання ворожого безпілотника
Атака дронів на Київщину: у Бучанському районі пошкоджено складське приміщення
29 вересня, 17:09
Удар по Києву та області, вибух на окупованій Луганщині: головне за ніч 30 вересня
Удар по Києву та області, вибух на окупованій Луганщині: головне за ніч 30 вересня
30 вересня, 05:52
За повідомленням Міненерго, нині доступно близько 15 ГВт потужності, а до кінця року цей показник планують суттєво збільшити
«Укренерго» отримало завдання посилити захист енергосистеми
1 жовтня, 23:38
Наслідки ворожого удаоу по супермаркету в Іванковичах
Удар по «Форі» на Київщині: рятувальники загасили пожежу, є постраждала (оновлено)
30 вересня, 11:37

Новини

Збій на «зеленій» гілці метро у Києві: станції переповнені пасажирами (відео)
Збій на «зеленій» гілці метро у Києві: станції переповнені пасажирами (відео)
В Ірпінській громаді зафіксовано перший випадок отруєння грибами
В Ірпінській громаді зафіксовано перший випадок отруєння грибами
Російська атака вивела з ладу датацентр «Омега Телеком» у Києві
Російська атака вивела з ладу датацентр «Омега Телеком» у Києві
Тимчасове відключення світла на Київщині 6 жовтня: де не буде електроенергії
Тимчасове відключення світла на Київщині 6 жовтня: де не буде електроенергії
Академія наук готує консервацію будівлі після атаки РФ: пошкоджено 40% приміщень
Академія наук готує консервацію будівлі після атаки РФ: пошкоджено 40% приміщень
Якість повітря у Києві 6 жовтня 2026 року
Якість повітря у Києві 6 жовтня 2026 року

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 жовтня 2026
113K
Зінченко усміхнувся після слів судді про довічне ув’язнення (відео)
102K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
102K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
70K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах

Новини

В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
Вчора, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 07:00
З Днем територіальної оборони України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 06:15
На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
1 жовтня, 12:05

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua