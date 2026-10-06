Тимчасове відключення світла на Київщині 6 жовтня: де не буде електроенергії

Енергетики закликають жителів вимкнути з розетках чутливі електроприлади на час проведення ремонтних робіт

Сьогодні, 6 жовтня, на території Бородянської селищної територіальної громади проводитимуться планові профілактичні роботи з обслуговування електромереж. У зв'язку з цим енергетики тимчасово знеструмлять низку об'єктів та житлових будинків. Про це повідомили в Бородянській селищній раді з посиланням на «ДТЕК Київські регіональні електромережі», інформує «Главком».

Відключення електроенергії триватиме з 08:00 до 17:00 за такими адресами:

Село Загальці:

Автодорога Київ – Ковель: 65 км, 67 км (+400 м);

Хутір Гай: буд. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 14А, 16, 17, 17А, 19–21, 23–27, 29, 30;

вул. Незалежності: частково (будинки №1–280, зокрема №136Г, 136Д, 147А–Б, 205А–В, 280А);

вул. Дружби: буд. 1–120 (усі номери та корпуси);

вул. Шевченка: буд. 1–104;

вул. Свободи: буд. 1–54;

вул. Зоряна: буд. 1–49;

вул. Квітнева: частково (буд. 1, 6–13, 16–39, 43, 46, 47, 50–58, 64, 66, 74, 76);

вул. Франка: буд. 1–41, 49–53, 55, 57;

вул. Перемоги: буд. 1–35;

вул. Поповича: буд. 1–38;

вул. Вищедубичанська: буд. 1–29;

вул. Гідності: буд. 1–21;

вул. Правди: буд. 1–30;

вул. Молодіжна: буд. 1–41;

вул. Миру: буд. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25.

Село Нове Залісся:

вул. Арсенальна: 19.

Село Пилиповичі:

вул. Залізнична: 6.

Село Поташня:

СТ «Електрик»: 1

вул. Лісова: 4; 4Б; 5/3; 8; 11-3

вул. Поташня: 1; 2; 5-8; 10; 12; 13; 15-18; 20; 22; 23-52; 54А; 55-58; 60; 62; 63; 63А; 64; 66-71; 71А; 72; 73; 74; 75; 77; 79; 80; 81; 82; 82А; 83; 85; 86; 87; 88; 92; 96; 98; 100; 102; 104; 106; 108; 110; 111; 113; 114; 114/А; 114Б

Село Язвинка:

вул. Лісова: 1-17; 19-21; 23; 25; 26; 27; 29-34; 36-47; 48А/А; 49; 50; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 59-62; 64-68; 70; 73; 74; 75; 77

Село Шибене 08:30 до 19:00):

вул. Заводська: 19А.

Село. Бондарня:

вул. Лісова: 1; 2; 3; 5; 6; 7; 7/1; 7А; 9; 10; 11; 12; 14; 16; 20; 22; 24; 34

вул. Садова: 5

вул. Шевченка: 1; 1А; 2; 3; 3А; 4; 5; 5А; 6; 6А; 7; 8; 9; 12А; 13; 14; 15; 16; 18; 22; 22А; 26; 26В; 28

Село Великий Ліс:

вул. Великий Ліс: 1

Село Вишняки:

вул. Вишнева: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 12/А; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 29/1; 30; 32; 34; 36; 36А; 38; 40; 42; 44; 48; 50; Б/Н

вул. Молодіжна: 1; 3; 6; 8

вул. Нова: 1-А; 2; 3; 4; 5; 12

Село Майданівка:

вул. Весняна: 1; 2А; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 42; 44

вул. Малинова: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 9/А; 10; 12; 13; 14; 16; 18

вул. Миру: 1; 2А; 3А; 2; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 15А; 16; 17; 18; 18Б; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 28А; 28В; 29/А; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 38; 41; 43; 47; 49; 51

вул. Привокзальна: 1; 2; 3; 4; 5; 7; 9; 11; 13

вул. Райдужна: 4

вул. Садова: 1; 2; 4; 6; 7; 8

вул. Центральна: 1; 1/А; 1А; 2; 2А; 2В; 2Г; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 11/1; 12; 14; 15; 16; 17; 19; 21; 23; 24; 26; 27; 29; 29/А; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 37/А; 37/Б; 38; 39; 39А; 39-Г; 40; 42; 42А; 42Б; 42/Г; 42/Д; 43; 44; 45; 46; 47; 49; 50; 51; 53; 54; 54А; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 68; 69; 70; 72; 74; 76; 78; 80; 82; 84; 84А; 86

вул. Шевченка: 1; 2; 3; 4А; 5; 7; 8; 9; 10; 11; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20А; 21; 21А; 24; 25; 28; 29

вул. Шкільна: 1; 2; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 15; 16; 17; 19; 20; 21; 22; 24; 26; 28

пров. Весняний: 8

пров. Миру: 1/А; 2; 4

пров. Центральний: 1; 2; 3; 4; 5А; 6; 7; 8; 9; 10; 11

пров. Шкільний: 1; 3; 4; 10

Село Нова Буда:

ст. Спартак: 24; 45

вул. Лісова: 6

вул. Миру: 1; 1/А; 2; 2Б; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 22А; 23; 24; 26; 27

вул. Нова: 1-18; 20-25; 27

вул. Слобідська: 1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 15; 17; 20; 21; 22; 24; 25/А; 26; 28; 30

вул. Спартак: 3; 7; 15; 17; 18; 25; 27; 33-35; 37; 41; 45А; 47

вул. Травнева: 1-16; 19; 19А; 20; 21; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 48; 49; 50; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 78; 79; 80; 80/А; 81; 82; 82А; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 94; 94А; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120; 121; 123; 124; 124А; 125; 126; 127; 128; 130; 131; 132; 133; 134; 135; 136; 137; 138; 139; 140; 141; 142; 143; 144; 145; 145А; 146; 147; 148; 149; 151; 152; 153; 154; 155; 156; 157; 158; 159; 160; 161; 163; 164; 166; 167; 167А; 169; 170; 172; 173; 174; 175; 176; 177; 178; 179; 180; 181; 182; 183; 184; 185; 186; 187; 188; 189; 189А; 190; 191; 192; 193; 193/А; 194; 195; 197; 199; 202; 203; 205; 207; 209; 210; 211; 215; 219; 221; Б/Н

вул. Шевченка: 1; 2; 3; 3А; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 12А; 15; 16; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 48А; 50; 52; 54.

Енергетики закликають жителів завчасно зарядити гаджети та павербанки, а також вимкнути з розетках чутливі електроприлади на час проведення ремонтних робіт.

Нагадаємо, для більшості побутових споживачів тариф на електроенергію у жовтні не змінився, водночас для домогосподарств з електроопаленням діє окрема пільгова ціна. Уряд продовжив дію чинного тарифу для населення до 31 жовтня 2026 року. Для більшості споживачів електроенергія коштує 4,32 грн за кВт·год.