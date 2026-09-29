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Атака дронів на Київщину: у Бучанському районі пошкоджено складське приміщення

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Атака дронів на Київщину: у Бучанському районі пошкоджено складське приміщення
Рятувальники гасять пожежу на місці влучання ворожого безпілотника
фото: ДСНС Київщини, ілюстративне

За попередньою інформацією, потерпілих внаслідок дронової атаки ворога немає

Унаслідок чергової атаки російських безпілотників у Бучанському районі Київщини сьогодні, 29 вересня, зафіксовано пошкодження складського приміщення та приватного будинку. Про це інформує «Главком» з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

У приватному будинку внаслідок влучання чи падіння уламків виникла пожежа. На місці події вже працюють підрозділи ДСНС, які ліквідовують загоряння.

За попередньою інформацією, потерпілих немає.

Нагадаємо, напередодні у Броварському районі Київщини внаслідок російської атаки виникли пожежі у двох складських приміщеннях. Під час проведення розвідки безпосередньо в зоні пожежі рятувальники ДСНС виявили незначне перевищення концентрації аміаку (NH₃). Водночас за межами зони горіння, зокрема у самих Броварах, перевищень шкідливих речовин тоді зафіксовано не було, а загрози для населення не виникало.

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Теги: обстріл Київщина

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