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Тисячі хризантем та зодіакальні сузір'я: в Ясногородці відкрилася незвичайна виставка

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Тисячі хризантем та зодіакальні сузір'я: в Ясногородці відкрилася незвичайна виставка
На території екопарку розмістили 12 інсталяцій з десятків тисяч квітучих хризантем
фото: екопарк «Ясногородка»

Окрім виставки квітів, гості також можуть відвідати зоопарк, екскурсію страусовою фермою

В сімейному екопарку «Ясногородка», що на Київщині відкрилася виставка квіткових композицій на тему гороскопу та знаків Зодіаку. До уваги відвідувачів організатори пропонують 12 інсталяцій з десятків тисяч квітучих хризантем, кожна з яких повторює астрологічні символи зодіакального сузір'я.

Тисячі хризантем та зодіакальні сузір'я: в Ясногородці відкрилася незвичайна виставка фото 1

Організатори запрошують відвідувачів парку влаштувати цікавий челендж та знайти свій знак зодіаку як от Овен, Телець, Близнюки, Рак, Лев, Діва, Терези, Скорпіон, Стрілець, Козеріг, Водолій чи Риби.

Тисячі хризантем та зодіакальні сузір'я: в Ясногородці відкрилася незвичайна виставка фото 2

Загалом для створення композицій було використано десятки тисяч хризантем.

Окрім виставки квітів, гості також можуть відвідати зоопарк, екскурсію страусовою фермою, а за бажання влаштувати відпочинок просто неба на BBQ зоні та взяти участь у безкоштовній дитячій анімації по вихідних.

Тисячі хризантем та зодіакальні сузір'я: в Ясногородці відкрилася незвичайна виставка фото 3

На локації також є дитячий парк розваг Яснограй та ресторан локальної кухні, де можна скуштувати страви з локальних фермерських продуктів, де головною екзотикою є страви зі страуса.

 Для представників Сил оборони країни та людей із інвалідністю I-II групи вхід безкоштовний.

Тисячі хризантем та зодіакальні сузір'я: в Ясногородці відкрилася незвичайна виставка фото 4
  • Адреса: вул. Підлісна, 32,  с. Ясногородка (Фастівський район Київської області).
  • Години роботи: з 10:00 до 19:00.
  • Вартість квитків – від 250 до 370 грн (в залежності від дня тижня та типу квитка). Деталі можна дізнатись на сайті парку. www.yasnogorodka.com.ua 
Тисячі хризантем та зодіакальні сузір'я: в Ясногородці відкрилася незвичайна виставка фото 5

Нагадаємо, що в Київський зоопарк повертаються кавунові вікенди.

До слова, у Центрі відвідувачів Сеймаса Литовської Республіки, що у Вільнюсі, з нагоди відзначення 33-ї річниці Незалежності України відбулося урочисте відкриття виставки «Вишиванки, народжені війною». 

Раніше в Будапешті відкрили виставку, присвячену українським дітям в умовах війни.

 

Теги: відпочинок зоопарк ресторан виставка квіти

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