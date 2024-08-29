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У Литві відкрилася виставка «Вишиванки, народжені війною» (фото)

Іван Гавриляк
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У Литві відкрилася виставка «Вишиванки, народжені війною» (фото)
Виставка триватиме до 06 вересня 2024 року (робочі дні з 10:00 до 17:00, середа до 19:00). Адреса: Seimo lankytojų centras, Gedimino pr. 60, Vilnius
фото: посольство України в Литві

Виставка проходить під патронатом віцеспікера Сеймаса Литви Жигімантаса Павільоніса

У Центрі відвідувачів Сеймаса Литовської Республіки, що у Вільнюсі, з нагоди відзначення 33-ї річниці Незалежності України відбулося урочисте відкриття виставки «Вишиванки, народжені війною». Про це повідомляє посольство України в Литві.

Офіційна частина заходу розпочалася із виконання гімнів України та Литви. Гімн України виконали Яна Пащенко (скрипка) та Тетяна Немна (фортепіано); Гімн Литви – Софія Немна (вокал).

До численних гостей заходу звернувся Посол України у Литві Петро Бешта, який, привітавши з Державним Святом України та подякувавши литовському народу за незмінну підтримку, зазначив: «Сьогодні ми відкриваємо виставку, яка є не просто мистецькою подією, а й виявом нашої патріотичної свідомості. Кожна вишивка, кожна представлена творча робота – це символ незламності українського духу, його історія та ідентичність… Вашій увазі сьогодні представлені вишиванки Президента України Володимира Зеленського, Голови прикордонної служби України Сергія Дейнекa, Генерала Валерія Залужного, першого Героя України серед добровольців Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі), який загинув у березні 2023 року у м. Бахмут, Донецької області від осколкового поранення в шию від обстрілу системою Град».

Учасники заходу хвилиною мовчання висловили свою глибоку повагу до загиблих захисників України та мирних жителів.

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У Литві відкрилася виставка «Вишиванки, народжені війною»
фото: посольство України в Литві

Виставка проходить під патронатом віцеспікера Сеймаса Литви Жигімантаса Павільоніса. У своєму зверненні він підкреслив, що Литва є і буде з Україною до повної її перемоги та побажав Україні успішного майбутнього.

У мистецькому проєкті «Вишиванки, народжені війною» взяла також участь українська художниця, дизайнерка Надія Воєводіна, картини та мистецький твір «Вишиванка» якої стали потужним доповненням виставки, підготовленої Міжнародним жіночим рухом «За сімейні цінності».

 

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Теги: посол посольство Литва виставка вишиванка

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