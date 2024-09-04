Інсталяції з десятків тисяч хризантем: на Київщині стартує незвична виставка
Квіткові скульптури постануть у вигляді астрологічних символів
14 вересня в сімейному екопарку в селі Ясногородка на Київщині відкривається виставка хризантем «Знаки Зодіаку». На відвідувачів «Ясногородки» чекають 12 масштабних квіткових інсталяцій, кожна з яких повторює астрологічні символи зодіакального сузір'я. Про це розповіли організатори заходу.
На локації будуть представлені інсталяції всіх знаків зодіаку. Загалом для створення композицій було використано десятки тисяч хризантем.
«Виставка хризантем завершує квітковий сезон перед холодною зимою. Хризантеми славляться своїм розмаїттям сортів та кольорів», – зазначив організатор заходу Сергій Громов.
У парку також можна відвідати басейний комплекс, зоопарк та страусову ферму. Тут працюють: дитячий парк розваг «Яснограй», сувенірна лавка, зони відпочинку для дорослих та лаунж-зони з їжею та охолоджувальними напоями. Також парк має унікальний ресторан локаворства, де готують з локальних фермерських продуктів, а головною екзотикою є страви зі страуса.
Вхід на виставку входить у ціну квитка на відвідування парку або басейнового комплексу. Для представників Сил оборони країни та людей із інвалідністю I-II групи вхід безкоштовний.
- Адреса: вул. Підлісна, 32, с. Ясногородка (Фастівський район Київської області).
- Години роботи: з 10:00 до 19:00.
- Вартість квитків – від 250 до 370 грн (в залежності від дня тижня та типу квитка). Деталі можна дізнатись на сайті парку.
Нагадаємо, що в Київський зоопарк повертаються кавунові вікенди.
До слова, у Центрі відвідувачів Сеймаса Литовської Республіки, що у Вільнюсі, з нагоди відзначення 33-ї річниці Незалежності України відбулося урочисте відкриття виставки «Вишиванки, народжені війною».
Раніше в Будапешті відкрили виставку, присвячену українським дітям в умовах війни.
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