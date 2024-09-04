Інсталяції з десятків тисяч хризантем: на Київщині стартує незвична виставка

Квіткові скульптури постануть у вигляді астрологічних символів

14 вересня в сімейному екопарку в селі Ясногородка на Київщині відкривається виставка хризантем «Знаки Зодіаку». На відвідувачів «Ясногородки» чекають 12 масштабних квіткових інсталяцій, кожна з яких повторює астрологічні символи зодіакального сузір'я. Про це розповіли організатори заходу.

На локації будуть представлені інсталяції всіх знаків зодіаку. Загалом для створення композицій було використано десятки тисяч хризантем.

фото: екопарк «Ясногородка»

«Виставка хризантем завершує квітковий сезон перед холодною зимою. Хризантеми славляться своїм розмаїттям сортів та кольорів», – зазначив організатор заходу Сергій Громов.

фото: екопарк «Ясногородка»

У парку також можна відвідати басейний комплекс, зоопарк та страусову ферму. Тут працюють: дитячий парк розваг «Яснограй», сувенірна лавка, зони відпочинку для дорослих та лаунж-зони з їжею та охолоджувальними напоями. Також парк має унікальний ресторан локаворства, де готують з локальних фермерських продуктів, а головною екзотикою є страви зі страуса.

Вхід на виставку входить у ціну квитка на відвідування парку або басейнового комплексу. Для представників Сил оборони країни та людей із інвалідністю I-II групи вхід безкоштовний.

фото: екопарк «Ясногородка»

Адреса: вул. Підлісна, 32, с. Ясногородка (Фастівський район Київської області).

Години роботи: з 10:00 до 19:00.

Вартість квитків – від 250 до 370 грн (в залежності від дня тижня та типу квитка). Деталі можна дізнатись на сайті парку.

Нагадаємо, що в Київський зоопарк повертаються кавунові вікенди.

До слова, у Центрі відвідувачів Сеймаса Литовської Республіки, що у Вільнюсі, з нагоди відзначення 33-ї річниці Незалежності України відбулося урочисте відкриття виставки «Вишиванки, народжені війною».

Раніше в Будапешті відкрили виставку, присвячену українським дітям в умовах війни.