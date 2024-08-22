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День Незалежності. Повний перелік святкових заходів

свято
Павло Вуєць glavcom.ua
День Незалежності. Повний перелік святкових заходів
ілюстративне фото: Depositphotos

Свої корективи у плани святкувань можуть внести російські обстріли. Українцям варто бути особливо обачними у святкові дні

Став відомий план заходів на День державного прапора та День незалежності по регіонах України. Детальна програма є в розпорядженні «Главкома». Переважно мова йде не про масові події. Також звертаємо увагу, що у публікації йдеться не про всі заходи, деякі з них традиційно відбулися раніше, деякі відбудуться у утаємниченому режимі через участь у них керівників держави. Зокрема мова йде про вручення премії «Національна легенда України». ЇЇ було запроваджено на 30-річчя Незалежності і тепер вона проводиться щороку до головного державного свята.

Своя програма заходів на державні свята завжди є у Офісу президента, проте про них воліють не попереджати заздалегідь з безпекових міркувань. На президентському сайті найближчим заходом анонсований візит прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді, який має відбутися якраз у День державного прапора.

Свої корективи у плани святкувань можуть внести також ймовірні масовані російські обстріли. Посольство США в Україні із посиланням на інформацію від Державного департаменту вже попередило, що Росія може готувати такі удари по об’єктах України якраз під символічні дати. У зв’язку з можливою загрозою посольство вже роздало поради своїм громадянам заздалегідь визначитися з місцями розташування укриттів та дотримуватися вказівок українських посадових осіб та служб швидкого реагування. Хоча б таких мінімальних заходів перестороги, звісно, варто дотримуватися і українським громадянам.

Програма святкових заходів, яку публікує «Главком», розрахована на ідеальну безпекову ситуацію, але завжди треба мати на увазі, що всі ми перебуваємо в обставинах жорсткої війни з безпринципним і підступним ворогом.

23 серпня. День прапора

На День державного прапора, 23 серпня, в Києві в Національній філармонії України відбуватиметься авторська програма Євгена Петриченка «Concerto Grosso з позитивом». Це – цикл інструментальних та вокальних творів, написаних на тексти Володимира Вакуленка, Вікторії Амеліної, Романа Меліша, Олександра Козинця та Надії Косаревич.

Національний академічний театр опери та балету України імені Т. Шевченка запрошує на одну з найбільш виконуваних українських опер «Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського.

В Музеї історії України у Другій світовій війні та Українському інституті національної пам’яті відбудуться відкриття виставок: «Війна: зворотня перспектива» та «Наш спадок» відповідно.

Український дім презентуватиме кінохроніку війни та розмову з командою українських кінематографістів «Вавилон`13», «Виставу про любов» від театрального бюро «Тіньова» та концерт дівочого фольклорного гурту «Вільце».

В Мистецькому арсеналі тривають «Практики розпізнавання. Ситуаційні ігри» – друга частина проєкту Лабораторії сучасного мистецтва «Мала Галерея Мистецького арсеналу», присвяченого переосмисленню ключових виставок 90-х. Основою другої частини проєкту є одеська виставкова тріада 1995-1996 рр.: «Синдром Кандинського», «Кабінет доктора Франкенштейна. Неохимеризм» та «Фантом-опера».

24 серпня. День Незалежності

«95 квартал» вже відзняв свій концерт до Дня незалежності у Палаці «Україна» 10 серпня, за участю провідних артистів, таких як Ірина Білик, Артем Пивоваров, Монатік, Макс Барських та ансамблю Вірського, а безпосередньо на святкові дні запланована лише його трансляція на ТБ.

Гала-концерт до Дня незалежності почнеться о 15.00 у Національному академічному театрі опери та балету України ім. Шевченка. В програмі – увертюра та сцена «Запорізька Січ» з опери «Тарас Бульба», фрагменти з класичних опер Ж. Бізе, Дж. Россіні, Дж. Пуччіні, Дж. Верді та інших знаменитих композиторів.

У Музеї ім. М. Лисенка Національній філармонії в той же час заплановано концерт «О, Україно!» за участі солістів Руслани Якобінчук, Романа Смоляра та ансамблю народних інструментів «Дивограй». Вони виконають як українські народні пісні, так і класичні авторські пісні («Ви знаєте, як липа шелестить», «Пісня про щастя» та інші). Також два концерти «О, Україно!» відбудуться в Національній заслуженій капелі бандуристів України ім. Г. Майбороди.

О 19.00 у Колонному залі філармонії симфонічний оркестр виконає «Симфонію незалежності» під керівництвом деригента Віктора Олійника. Камерна симфонія для скрипки і оркестру №1 Віталія Губаренка (соліст Андрій Павлов, скрипка) слугуватиме своєрідною прелюдією до 40-хвилинної натхненної Першої симфонії Лятошинського.

Відвідувачі Українського дому о 18.30. матимуть змогу послухати музичну виставу «Тичина: феномен доби» від DakhTrio та Гогольfest. «Ідея твору постала з усвідомлення подібності сьогодення до того часу, який випав на долю поета сто років тому», – так анонсують виставу її автори.

В Національному заповіднику «Софія Київська» тривають виставки, що присвячені історії окупованого Криму: «Українське сонце Криму не погасне, ні...» та «Кримська ідентичність: виставка національних костюмів та прикрас».

В Національній бібліотеці ім. Я. Мудрого на День незалежності, окрім відвідування святкової виставки, можна буде на пільгових умовах оформити абонемент на користування бібліотекою та Інтернетом у подальшому.

З 26 по 27 серпня на Співочому полі Національного музею народної архітектури та побуту в Пирогово стартує благодійний фестиваль-ярмарок до Дня незалежності «Правди сила». Організатори анонсують, окрім, власне, ярмарку, майстер-клас з українського танцю, анімаційну шоу-програму за мотивами твору «Мавка. Лісова пісня» та велику концертну програму за участі відомих українських вокалістів, військових оркестрів, оркестрів народних інструментів та танцювальних колективів.

З іншими святковими заходами, запланованими в столиці, та низкою акцій, запланованих в регіонах, можна ознайомитися в таблиці.

Заходи заплановані закладами культури до Дня Державного прапора України та Дня Незалежності України

(для перегляду – натисніть на документ)

Павло Вуєць, «Главком»

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Теги: музеї День Незалежності театр виставка фестиваль концерт

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