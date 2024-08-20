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Колишній нацистський бункер у ФРН перетворився на готельно-розважальний комплекс

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Колишній нацистський бункер у ФРН перетворився на готельно-розважальний комплекс
У Німеччині колишній нацистський бункер тепер має бар на даху
фото: CNN

CNN: у Німеччині нацистський бункер переобладнали у готельний комплекс

У Гамбурзі 58-метровий бункер, побудований з використанням примусової праці ще за часів Третього Рейху, переобладнали в готельний комплекс, де за суму від €180 будь-хто охочий може зняти номер. Про це пише CNN.

«Бункер був однією з восьми зенітних вишок, вони також служили бомбосховищами. Гітлерівська Німеччина звела їх після британських авіанальотів 1940 року. В оновленому бункері тепер є два ресторани, п'ятиповерховий готель Hard Rock і нещодавно побудований бар на даху у формі піраміди, а також сад, з якого рясна зелень в'ється бетонним фасадом», –  йдеться в матеріалі.

В інтер’єрі панує стильна індустріальна атмосфера
В інтер’єрі панує стильна індустріальна атмосфера
CNN

Ціни варіюються від €180 за класичний номер з такими зручностями, як 55-дюймовий телевізор з плоским екраном і голосовий помічник Алекса, до €269 за люкс із чудовим видом на місто. У бункері також розташувалася кав'ярня, а на першому поверсі є експозиція, яка розповідає повну історію будівлі та включає запис сотень підневільних робітників, які його будували.

Раніше територію колишнього концентраційного табору під Хальберштадтом у землі Саксонія-Анхальт було продано інвестору, який спеціалізується на «проблемній нерухомості». Як тепер інформує джерело, ділянку продано приватному інвестору. Політики та місцеві жителі не приховують свого обурення рішенням конкурсного керуючого. Зокрема задаються питання, чому земля не була куплена урядом землі. Що саме буде тут збудовано незабаром, також ще невідомо.

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Теги: Німеччина ресторан готель архітектура

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