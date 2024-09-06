Кінець пляжній мафії: Італія на вимогу ЄС наведе порядок на узбережжі

Італія на вимогу ЄС виставить на продаж концесії на пляжні клуби до червня 2027 року

У середу, 4 вересня, Італія затвердила план виставлення 28 тис. концесій на прибуткові пляжні бари та клуби на торги до червня 2027 року, що стало довгоочікуваною відповіддю на вимогу Європейського Союзу до Рима відкрити цей сектор для новачків. Про це пише Euractiv.

Підприємства, які здають напрокат парасольки та продають їжу на 7500-кілометровому узбережжі Італії, традиційно є невеликими сімейними підприємствами, які передають ліцензії з покоління в покоління.

Багато італійців розглядають морські прогулянки як літній ритуал, а пляжні клуби, за даними консалтингової компанії Nomisma у 2023 році, приносять в Італії близько 2,1 млрд євро доходу на рік.

Підприємці, які хочуть отримати свою частку в цьому бізнесі, кажуть, що їх несправедливо не допускають до нього. Нинішні власники концесій стверджують, що сімейні оператори знижують витрати для відпочивальників і запобігають потраплянню дорогоцінних пляжів до рук великих мереж, які можуть не поважати місцеві традиції.

Пляжні клуби, де туристи іноді платять понад 30 євро на день за оренду шезлонга і парасольки, подекуди відкрилися на дві години пізніше 9 серпня, оскільки менеджери протестували проти нового плану.

У 2006 році ЄС зобов'язав Італію провести публічні тендери на отримання пляжних ліцензій, але італійські уряди всіх кольорів, що змінювали один одного, незважаючи на тиск з боку Брюсселя, зволікали з цим питанням.

Згідно із законодавством, схваленим у середу, наявні ліцензії на ведення бізнесу на узбережжі залишатимуться чинними до вересня 2027 року, йдеться в заяві офісу прем'єр-міністерки Джорджії Мелоні.

Кінцевий термін може бути перенесений на березень 2028 року, якщо існують «об'єктивні причини» для затримки тендерного процесу.

Оператори, які втратять свої концесії, матимуть право на компенсацію від нового власника.

Італійська влада оцінюватиме заявки за такими критеріями, як те, чи отримував учасник тендеру основний дохід від концесії на пляжі протягом попередніх п'яти років, що може допомогти деяким нинішнім операторам зберегти свої ліцензії. За останніми даними Рахункової палати Італії, уряд отримував в середньому 102 мільйони євро на рік від операційних ліцензій у період з 2016 по 2020 рік.

Нагадаємо, італійські пляжі де-факто належать кільком сім'ям, і їхній «парасольковий» бізнес надзвичайно прибутковий. Шезлонги і парасолька залежно від регіону, коштують від 20 до 30 євро на день за спеціально облаштоване місце на пляжі. В особливо популярних регіонах – ціна може бути до 75 євро за день користування. Ціни високі, і в багатьох місцях практично немає можливості повалятися на пляжі, не сплативши ці «побори».