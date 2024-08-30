Нагодуй тварин: у Київський зоопарк повертаються кавунові вікенди

31 серпня та 1 вересня нагодувати кавунами можна бегемота Лілі та слона Хораса

Поласувати смачненьким мають право не лише люди. У Київський зоопарк повертаються кавунові вікенди. Вже цими вихідними, 31 серпня та 1 листопада, о 12 годині нагодувати кавунами можна бегемота Лілі та слона Хораса. Про це повідомляє «КиївЗоо».

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Кавунові вікенди у Київському зоопарку фото: КиївЗоо

Сезонними фруктами та овочами годують тварин у всіх звіринцях світу. Це не просто розваги, а частина важливої професійної роботи – збагачення середовища. Аби кожній тварині створити умови, наближені до природних – із різними запахами, звуками, новими предметами, цікавими іграшками та різноманітними кормами, - зазначають зоозахисники. Минулого року за вересень мешканці столичного зоопарку з’їли до однієї тонни кавунів.

Зоопарк приймає відвідувачів у понеділок з 12:00 до 17:00, в інші дні з 10:00 до 17:00. Під час повітряної тривоги працівники звіринцю просять людей проти до найближчого укриття, адже на території зоопарку його немає. Вхідний квиток до «КиївЗоо» коштує 260 грн для дорослих та 150 для дітей у касах. Трохи нижчою буде вартість квитка через інтернет (230 грн та 130 грн відповідно). Для пільгових категорій та власників «Картки киянина» вхід обійдеться у 150 грн.

Раніше ми повідомляли, що 8 серпня Київський зоопарк влаштував іменини знаменитому самцеві горили Тоні. На честь ювілею в «КиївЗоо» відбувся пікнік.