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Прокуратура столиці вимагає знести відпочинковий комплекс на Дніпрі: що відомо про цей об'єкт

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Прокуратура столиці вимагає знести відпочинковий комплекс на Дніпрі: що відомо про цей об'єкт
За адресою вул. Набережно-Корчуватська 35 розташований комплекс Galera Resort
фото: topclub.ua

Слідство встановило, що комплекс був збудований самочинно

Київська міська прокуратура звернулася до суду з вимогою знести готельно-ресторанний комплекс, розташований на пляжі Галерної затоки на півдні столиці України. Про це повідомила пресслужба прокуратури.

«Господарським судом міста Києва відкрито провадження у справі за позовом Київської міської прокуратури в інтересах держави до Київської міської ради та приватного товариства про знесення самочинно збудованого готельно-ресторанного комплексу, скасування державної реєстрації на нього, визнання недійсним договору оренди та повернення земельних ділянок водного фонду у власність територіальної громади міста», – йдеться у повідомленні. 

Слідство встановило, що комплекс на вул. Набережно-Корчуватській, 35, (за цією адресою розташований Galera Resort) таким, що був збудований самочинно. 

У 2015 році ТОВ «РК Галера» Олександра Крамаренка зареєструвало право власності на комплекс, на підставі чого у 2018 році Київська міська рада передала компанії 0,6 га землі, на якій він розташований.
 «Згодом товариство, в порушення умов договору оренди та вимог земельного та водного законодавства, продовжило незаконну забудову орендованої земельної ділянки водного фонду, а також зайняло суміжну ділянку без будь-яких документів. Внаслідок таких дій громадяни не мають безперешкодного доступу до берега Дніпра», – йдеться в повідомленні прокуратури.

У 2024 році Київська міська рада поновила первинний договір оренди на 15 років та уклала з підприємством договір оренди на суміжну ділянку. Тепер прокуратура через суд вимагає скасувати незаконне рішення Київської міської ради та відкрити вільний доступ до Дніпра. Підготовче засідання призначене на 1 жовтня.

Як вказано на сайті комплексу, у ньому є 25 номерів, шість з яких категорій на будь-який смак сніданок і SPA включено у вартість. Також в готелі можливе проживання з маленькими собачками за умови наявності з собою пелюшок та оплати 1000 грн/доба. Ціна за номер стартує від 2250 грн за добу.

Нагадаємо, у Києві частково знесена садиба Барбана отримала статус щойно виявленого обʼєкта культурної спадщини столиці. 

Теги: забудова Київ ресторан слідство пляжі прокуратура

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