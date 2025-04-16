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Тисячі патронів, гранатомети та снайперські гвинтівки: у Києві виявлено сховок зі зброєю

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Тисячі патронів, гранатомети та снайперські гвинтівки: у Києві виявлено сховок зі зброєю
Слідчі встановлюють походження вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових пристроїв, а також мету її зберігання
фото: Державне бюро розслідування

«Власників» арсеналу затримано, їм загрожує позбавлення волі до семи років

У Деснянському районі Києва в одному з гаражів правоохоронці виявили великий сховок, де зберігався цілий арсенал різноманітної зброї. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

Як розповіли у Держбюро, зокрема, виявлені:

  • понад 35 тисяч патронів,
  • шість гранатометів,
  • шість дронів,
  • 130 гранат
  • 90 ВОГів,
  • автомати,
  • снайперські гвинтівки,
  • ударно-дистанційні запали,
  • прилади для спостереження,
  • пістолети, протипіхотні міни.

«Власниками цього арсеналу виявились працівник одного з правоохоронних органів та його батько. Наразі слідчі встановлюють походження вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових пристроїв, а також мету її зберігання», – йдеться у повідомленні ДБР.

Слідчі встановлюють походження зброї
Слідчі встановлюють походження зброї
фото: Державне бюро розслідувань
«Власникам» арсеналу загрожує позбавлення волі до семи років
«Власникам» арсеналу загрожує позбавлення волі до семи років
фото: Державне бюро розслідування
У Деснянському районі Києва в одному з гаражів правоохоронці виявили сховок, де зберігався цілий арсенал різноманітної зброї
У Деснянському районі Києва в одному з гаражів правоохоронці виявили сховок, де зберігався цілий арсенал різноманітної зброї
фото: Державне бюро розслідування
Слідчі встановлюють походження зброї
Слідчі встановлюють походження зброї
фото: Державне бюро розслідування
«Власників» арсеналу затримано
«Власників» арсеналу затримано
фото: Державне бюро розслідування

Підозрюваних затримали, їм повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає позбавлення волі до семи років.

Нагадаємо, поліцейські затримали киянина, який незаконно зберігав зброю з боєприпасами та наркотики. Під час санкціонованого обшуку поліцейські виявили у будинку підозрюваного три пістолети, дві гвинтівки, два саморобних вогнепальних пристрої та набої. Крім того, за словами правоохоронців, у чоловіка вилучили близько одного кілограма канабісу та пакунок з амфетаміном.

До слова, на Хмельниччині суд визнав винним військовослужбовця в порушенні правил зберігання зброї і призначив 170 грн штрафу.  За матеріалами справи, пізнього вечора 23 грудня 2023 року матір військового знайшла його нагородний пістолет калібру 9 мм, який лежав у дивані. Цю ж зброю жінка видала правоохоронцям, котрі й склали адмінпротокол.

Теги: зброя розслідування Державне бюро розслідувань

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