Тисячі патронів, гранатомети та снайперські гвинтівки: у Києві виявлено сховок зі зброєю
«Власників» арсеналу затримано, їм загрожує позбавлення волі до семи років
У Деснянському районі Києва в одному з гаражів правоохоронці виявили великий сховок, де зберігався цілий арсенал різноманітної зброї. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.
Як розповіли у Держбюро, зокрема, виявлені:
- понад 35 тисяч патронів,
- шість гранатометів,
- шість дронів,
- 130 гранат
- 90 ВОГів,
- автомати,
- снайперські гвинтівки,
- ударно-дистанційні запали,
- прилади для спостереження,
- пістолети, протипіхотні міни.
«Власниками цього арсеналу виявились працівник одного з правоохоронних органів та його батько. Наразі слідчі встановлюють походження вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових пристроїв, а також мету її зберігання», – йдеться у повідомленні ДБР.
Підозрюваних затримали, їм повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає позбавлення волі до семи років.
Нагадаємо, поліцейські затримали киянина, який незаконно зберігав зброю з боєприпасами та наркотики. Під час санкціонованого обшуку поліцейські виявили у будинку підозрюваного три пістолети, дві гвинтівки, два саморобних вогнепальних пристрої та набої. Крім того, за словами правоохоронців, у чоловіка вилучили близько одного кілограма канабісу та пакунок з амфетаміном.
До слова, на Хмельниччині суд визнав винним військовослужбовця в порушенні правил зберігання зброї і призначив 170 грн штрафу. За матеріалами справи, пізнього вечора 23 грудня 2023 року матір військового знайшла його нагородний пістолет калібру 9 мм, який лежав у дивані. Цю ж зброю жінка видала правоохоронцям, котрі й склали адмінпротокол.
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