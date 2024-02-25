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Зберігав нагородний пістолет у дивані. Матір «здала» сина-військового

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Зберігав нагородний пістолет у дивані. Матір «здала» сина-військового
У суді військовий сказав, що придбає сейф для зберігання нагородної зброї
фото: depositphotos.com

Військовослужбовець потрапив під суд за порушення правил зберігання зброї

На Хмельниччині суд визнав винним військовослужбовця порушенні правил зберігання зброї і призначив 170 грн штрафу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

За матеріалами справи, пізнього вечора 23 грудня 2023 року матір військового знайшла його нагородний пістолет калібру 9 мм, який лежав у дивані. Цю ж зброю жінка видала правоохоронцям, котрі й склали адмінпротокол.

У суді військовослужбовець визнав та зобов’язався не порушувати правила зберігання зброї. Зазначив: придбає сейф та буде зберігати нагородну зброю у ньому.

Феміда виписала військовому максимальний штраф за частиною 1 статті 191 Кодексу про адміністративні правопорушення. При цьому врахувала пом’якшену обставину – щире розкаяння.

Крім цього, суд розпорядився повернути військовому вилученого нагородного пістолета та п’ять штук магазинів до нього.

Як повідомляв «Главком», підліток з іграшкового пістолета поцілив в око хлопцю. Штрафом у розмірі 1,7 тис. грн розплатилася його матір.

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Теги: Хмельниччина суд зброя війна пістолет

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