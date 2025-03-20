Куди втік Комарницький? Журналісти поспілкувалися зі «смотрящим» за Києвом

Журналіст запитав у Комарницького, як він опинився у Відні, не перетнувши офіційно жодного кордону

Комарницький назвав «фейком» звинувачення з боку НАБУ та САП

«Смотрящий» за Києвом Денис Комарницький, який перебуває у розшуку НАБУ, зараз живе в одному з елітних районів на околиці австрійської столиці, у Відні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розслідування УП.

У розмові з ним Комарницький назвав фейковими новинами звинувачення на його адресу з боку НАБУ та САП.

Також він звинуватив журналістів у тому, що вони шпигують за ним та пригрозив викликати поліцію. При цьому Комарницький заперечив, що переховується від українських правоохоронців. Разом із тим, відомості з бази Міністерства внутрішніх справ свідчать протилежне.

Денис Комарницький переховується від органів досудового розслідування України дані: МВС

Комарницький залишив свій номер телефона журналісту, щоб отримати відповіді на свої питання. Майже через тиждень після зустрічі фігурант розслідування відмовився зустрітися зі знімальною групою, обмежившись письмовими відповідями на питання, які надіслав через чотири дні.

У своїх відповідях Комарницький наголосив на політичному переслідуванні, звинуватив правоохоронні органи у заангажованості та підкреслив, що його діяльність як адвоката та політичного радника обмежується консультаціями і правовою підтримкою клієнтів.

«Справа, яку ви хочете обговорювати, є політичною і використовується для політичного тиску на мене як на адвоката. Думаю, Вам це відомо. Попередні публікації ЗМІ мали відверто маніпулятивний характер. Як я казав, я готовий до цивілізованого діалогу», – відписав він Ткачу.

Джерела «УП» заявили, що спочатку Комарницький переховувався від слідства у Києві, згодом - на Київщині, а 16 лютого 2025 року опинився у Румунії. При цьому він офіційно не перетинав ані український, ані румунській кордони. Також, за даними співрозмовників «УП», наразі перевіряється версія щодо причетності інших осіб до втечі Комарницького за кордон.

Нагадаємо, 6 лютого 2025 року Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про викриття злочинної організації на чолі з фігурантом розслідувань Bihus.Info Денисом Комарницьким, якого називали «смотрящим» за Києвом.

Схема полягала в пошуку перспективних земельних ділянок з подальшою реєстрацією на підконтрольних осіб права власності на споруди, яких на цих ділянках ніколи не існувало. Далі до міськради подавали заяви про надання їм права власності на земельні ділянки для обслуговування цих споруд, що дозволяло уникати торгів.

Депутати Київської міськради та посадовці КМДА забезпечували ухвалення рішень про надання відповідних прав на землю, за що одержували хабарі у вигляді коштів та об'єктів нерухомості. За оцінками слідства, у результаті діяльності злочинної організації протягом 2023-2024 років з власності територіальної громади Києва незаконно виведено землю у центрі міста вартістю 11,6 млн грн.

Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що бере під особистий контроль питання інвентаризації столичної землі, щоб запобігти так званим «туалетним схемам».

10 лютого НАБУ оголосило Комарницького у розшук.

До слова, фігуранти, яких було затримано у межах операції НАБУ «Чисте місто», вийшли з-під варти.