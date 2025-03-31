Швеція надає Україні свій найбільший пакет допомоги

За словами міністра, найбільша частина пакета піде на військове обладнання

Цьогоріч країна збільшила бюджетні видатки на військову допомогу Україні

Швеція оголосила найбільший пакет військової допомоги для України розміром 16 млрд крон ($1,6 млрд). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони країни Пола Йонсона.

За словами шведського міністра, найбільшу частину пакета допомоги, 9,2 млрд крон, виділять на військове обладнання, яке Стокгольм закупить під керівництвом Шведського управління з матеріального забезпечення оборони.

Пакет включає, серед іншого, підтримку української ППО, артилерії, супутникового зв'язку та морського потенціалу.

Понад п’ять мільярдів крон надається через різні багатосторонні ініціативи, у тому числі в рамках Контактної групи з питань оборони України (UDCG). Близько пів мільярда – це пожертви з наявних запасів шведських збройних сил.

Раніше уряд Швеції заявляв, що збільшить військову допомогу Києву. Зокрема, цьогоріч держава вирішила підвищити відповідне фінансування з 25 млрд до 40 млрд крон (майже $4 млрд).

Нагадаємо, премʼєр-міністр Швеції Ульф Крістерссон анонсував найбільший план військового переозброєння країни з часів Холодної війни.

До слова, Швеція надасть додаткові €7 млн на розмінування та дрони для України у рамках формату «Рамштайн».