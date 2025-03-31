Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Швеція надає Україні свій найбільший пакет допомоги

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Швеція надає Україні свій найбільший пакет допомоги
За словами міністра, найбільша частина пакета піде на військове обладнання
фото: X/Pål Jonson

Цьогоріч країна збільшила бюджетні видатки на військову допомогу Україні

Швеція оголосила найбільший пакет військової допомоги для України розміром 16 млрд крон ($1,6 млрд). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони країни Пола Йонсона.

За словами шведського міністра, найбільшу частину пакета допомоги, 9,2 млрд крон, виділять на військове обладнання, яке Стокгольм закупить під керівництвом Шведського управління з матеріального забезпечення оборони.

Пакет включає, серед іншого, підтримку української ППО, артилерії, супутникового зв'язку та морського потенціалу.

Понад п’ять мільярдів крон надається через різні багатосторонні ініціативи, у тому числі в рамках Контактної групи з питань оборони України (UDCG). Близько пів мільярда – це пожертви з наявних запасів шведських збройних сил.

Раніше уряд Швеції заявляв, що збільшить військову допомогу Києву. Зокрема, цьогоріч держава вирішила підвищити відповідне фінансування з 25 млрд до 40 млрд крон (майже $4 млрд).

Нагадаємо, премʼєр-міністр Швеції Ульф Крістерссон анонсував найбільший план військового переозброєння країни з часів Холодної війни.

До слова, Швеція надасть додаткові €7 млн на розмінування та дрони для України у рамках формату «Рамштайн».

Читайте також:

Теги: Швеція зброя військова допомога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США більше не даватимуть військову допомогу Україні – речниця Білого дому
США більше не даватимуть військову допомогу Україні – речниця Білого дому
1 березня, 09:08
Британія законтрактує безпілотники з функцією стеження за ціллю перед ураженням
Велика Британія замовила для України ударні безпілотники
6 березня, 19:39
Раніше Дональд Трамп закликав Володимира Зеленського прийняти умови США для завершення війни в Україні
Трамп скасує допомогу Україні? NYT розкрила плани очільника США
3 березня, 09:49
Усі розвідувальні служби та військові установи Великої Британії отримали наказ, який прямо забороняє передачу розвідувальних даних, отриманих у США
США обмежили Британію у допомозі Україні – Daily Mail
5 березня, 08:45
Рада вдруге спробує знизити штрафи за непоставку зброї на фронт
«Пільги» для недобросовісних постачальників зброї. Рада розгляне скандальний законопроєкт
10 березня, 21:21
Законопроєкт з'явився в листопаді 2024 року після скандалу зі 120-міліметровими мінами
Зниження штрафів за непоставку зброї: пояснення авторки законопроєкту
11 березня, 10:47
Американські підрядники, які допомагають зі зброєю, також відновили роботу
США підтвердили повне відновлення військової допомоги Україні – CNN
12 березня, 22:29
Нацгвардієць під час патрулювання території складського приміщення виявив автомат Калашникова
Військовий із Одещини продавав автомат: як його покарали
23 березня, 17:59
Швеція поставила собі амбітну мету до Гаазького саміту НАТО
Швеція рекордно переозброюється і збільшує оборонні інвестиції
27 березня, 11:43

Економіка

Вірменія відмовилася сплачувати внесок до бюджету ОДКБ
Вірменія відмовилася сплачувати внесок до бюджету ОДКБ
Швеція надає Україні свій найбільший пакет допомоги
Швеція надає Україні свій найбільший пакет допомоги
Україна отримає новий транш від МВФ – Шмигаль
Україна отримає новий транш від МВФ – Шмигаль
Німецька розвідка визнала: Путін готується до великої війни з НАТО
Німецька розвідка визнала: Путін готується до великої війни з НАТО
ЄС мінімізує штрафи для Apple і Meta, щоб не сваритися зі Штатами, – FT
ЄС мінімізує штрафи для Apple і Meta, щоб не сваритися зі Штатами, – FT
Великі корейські компанії можуть відновити бізнес у Росії
Великі корейські компанії можуть відновити бізнес у Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
194K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 березня: ситуація на фронті
69K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 березня 2025
20K
Чому провалився український контрнаступ та до чого тут Сирський: розслідування NYT
14K
Авіакатастрофа F-16 в Україні: ДБР повідомило, як просувається розслідування
11K
На Україну суне похолодання: коли очікувати і скільки триватиме
9613
Угода про ресурси між США та Україною. Спроба розібратися без ілюзій

Новини

31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Росіяни в Криму заарештували сім'ю зі Львова
Вчора, 11:36
Данія демонструє суверенітет: прем'єр-міністерка відвідає Гренландію на тлі інтересу США
Вчора, 10:51
30 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:01
МВФ спрогнозував завершення війни в Україні
29 березня, 13:23
Росіяни перекидають ППО і РЕБ із Криму на Херсонщину – АТЕШ
29 березня, 09:42

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua