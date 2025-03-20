Меру Ірпеня Маркушину продовжили домашній арешт на місяць

Олександр Маркушин та його адвокати з рішенням не згодні та подаватимуть апеляцію

19 березня, Печерський районний суд Києва продовжив ще на місяць запобіжний захід стосовно Олександра Маркушина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Суд задовольнив клопотання ДБР і залишив міського голову Ірпеня під цілодобовим домашнім арештом ще на місяць. Він перебуватиме під домашнім арештом до 23 квітня.

Міський голова Ірпеня Олександр Маркушин та його адвокати з рішенням не згодні та подаватимуть апеляцію.

«Вважаю, що суд поводить себе заангажовано і продовжує виконувати чиїсь команди. Приймають наперед написані рішення. Але ми далі будемо боротися. І подаємо разом з захисниками клопотання в апеляцію», – заявив Маркушин.

Також відомо, що на засіданні 19 березня Печерський суд мав розглядати ще одне питання у справі Маркушина. Йдеться про питання відсторонення Олександра Маркушина від посади міського голови Ірпеня.

Проте, засідання затягнулося і цей пункт розглядатимуть 20 березня.

Нагадаємо, у лютому Київський апеляційний суд частково задовільнив апеляцію щодо запобіжного заходу міському голові Ірпеня Олександру Маркушину і відправив чиновника під цілодобовий домашній арешт.

Раніше міський голова Ірпеня підтвердив, що Державне бюро розслідувань вручило йому підозру через незаконний перетин кордону. Він пояснив, що на декілька днів виїхав з України, щоб забрати військову допомогу. Маркушин додав, що на два дні заїхав до свого дворічного сина.

«Я на декілька днів виїхав з України забрати військову допомогу, «мавіки», і заїхав на два дні до свого сина Марка, якому виповнювалося два рочки. Я, як батько-одинак, маю право виїжджати за кордон без системи «Шлях». Я один виховую свого сина, у якого, на жаль, померла мама. І в той час він був в Італії, як біженець», – пояснив Маркушин.

Міський голова додав, що на день народження його сина в Італії були також запрошені депутат Ірпінської міськради Олександр Пащинський та Володимир Карплюк. Саме тоді, за словами Маркушина, «вони і зняли «відеодокази» мого страшного «злочину».

Мер Ірпеня називає розслідування ДБР «замовною справою» та заявляє, що у такий спосіб Карплюк нібито хоче хоча б тимчасово відсторонити його від посади «напередодні критично важливої сесії», на якій депутати мають розглянути питання скасування оренди землі під незаконними будівлями, до яких має відношення Карплюк.

До слова, слідча суддя Печерського суду Києва Світлана Гречана відсторонила міського голову Ірпеня Олександра Маркушина від виконання обов'язків на час розслідування його виїзду за кордон у 2022 році.