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Командир поділився зворушливими спогадами про загиблого пілота F-16 Павла Іванова

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Командир поділився зворушливими спогадами про загиблого пілота F-16 Павла Іванова
Загиблий льотчик Павло Іванов ніколи не відмовлявся від бойових завдань
фото: Костянтин та Влада Ліберови/Instagram

Командир загиблого льотчика наголосив, що Павло Іванов жодного разу не підвів своїх товаришів

Загиблий під час виконання бойового завдання на винищувачі F-16 пілот-штурмовик Павло Іванов до перенавчання здійснив 130 бойових вильотів. Як інформує «Главком», про це повідомив командир другої ескадрильї 299-ї бригади тактичної авіації ЗСУ полковник Ростислав Лазаренко у своєму спогаді, який він опублікував в Instagram.

«Я так пишався тим, що вдалося вирвати тебе з бойових завдань і відправити на перенавчання на F-16: один із перших українських льотчиків F-16 – бойовий льотчик-штурмовик, який до перенавчання здійснив 130 бойових вильотів разом зі своєю бойовою сім’єю. Я так пишався, коли ти вперше вилетів на F-16», – написав він.

Полковник Лазаренко пригадав, як після першого навчального вильоту Павла Іванова на F-16 закликав його «тримати планку бойового штурмовика» і скоріше повертатися.

Він також згадав про першу зустріч на початку повномасштабного вторгнення.

«Пам’ятаю, як зустрів тебе в перші дні: з легким пораненням на обличчі після обстрілу, втомлений, але незламний. У прямому сенсі – рвався в бій. Твоєї сміливості й рішучості вистачило б на багатьох наших льотчиків, які, прикриваючись «не менш важливою роботою», залишалися осторонь, замість того, щоб підставити плече й піти на бойове завдання», – написав командир.

Ростислав Лазаренко зауважив, що загиблий льотчик Павло Іванов ніколи не відмовлявся від бойових завдань.

«Я навіть не знаю, чи то була така сильна довіра до мене, як до командира, чи то була глибока віра в себе – бо ти був дійсно сильним льотчиком. Справжній. Без пафосу, без бравади – просто свій, надійний, з характером», – пригадував полковник.

Командир загиблого льотчика наголосив, що Павло Іванов жодного разу не підвів своїх товаришів.

«Ти був справжнім воїном, людиною з великим серцем. Але головне – ти був і назавжди залишишся частиною нашої бойової родини – AFR. Зараз переповнює біль втрати і гірка злість. У голові багато запитань, але це потім. Зараз – час болю і скорботи», – підсумував він.

Як відомо, 12 квітня під час виконання бойового завдання на літаку F-16 загинув 26-річний пілот Павло Іванов.  

Командир поділився зворушливими спогадами про загиблого пілота F-16 Павла Іванова фото 1

Також президент присвоїв загиблому пілоту F-16 звання Героя України. 

До слова, розслідування авіакатастрофи винищувача F-16 в Україні, яка сталася 26 серпня 2024 року та забрала життя пілота Олексія «Moonfish» Меся, триває.

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Теги: звання героя розслідування президент льотчик втрати пілот полковник

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