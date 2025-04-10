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Гучний корупційний скандал на Київщині: затримано вісьмох поліцейських

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Гучний корупційний скандал на Київщині: затримано вісьмох поліцейських
Затримання відбулося відповідно до вимог статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, і фігурантам уже оголошено про підозру
фото з відкритих джерел

В рамках розслідування проведено невідкладні обшуки за місцями проживання та роботи підозрюваних

Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України, спільно зі слідчими ДБР викрили вісьмох поліцейських Київської області та їхнього спільника – колишнього правоохоронця, у вчиненні низки серйозних злочинів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Як зазначили в Департаменті внутрішньої безпеки, встановлено, що вони діяли в межах організованої злочинної групи, що включає порушення кількох статей Кримінального кодексу України, серед яких: створення злочинної організації, корупція, незаконне позбавлення волі, перевищення службових повноважень та інші тяжкі злочини.

Повідомляється, що в рамках розслідування проведено невідкладні обшуки за місцями проживання та роботи підозрюваних. Затримання відбулося відповідно до вимог статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, і фігурантам уже оголошено про підозру.

Усі підозрювані поліцейські відсторонені від виконання службових обовʼязків. Триває досудове розслідування.

«Національна поліція України категорично засуджує такі ганебні вчинки працівників та наголошує на абсолютній неприпустимості порушення законодавства представниками правоохоронних органів», – йдеться в повідомленні.

Зауважимо, що командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів, полковник поліції Сергій Лукашов назвав імена правоохоронців, яких затримали співробітники ДБР.

За словами Сергія Лукашова, старший оперуповноважений УКР ГУНП у Київській області Колодій В.В., користуючись службовим становищем, залучив до реалізації злочинного плану низку працівників поліції.

Зокрема:

  • Андрій Терещенко – в.о. заступника начальника відділу поліції №1 (м. Вишневе) Бучанського РУП;
  • Владислав Татаренко – оперуповноважений Бучанського РУП;
  • Шокір Філіпченко – оперуповноважений кримінальної поліції Бучанського РУП;
  • Ярослав Величко – заступник начальника сектору кримінальної поліції відділу №1 (м. Вишневе);
  • Дмитро Даниленко – оперуповноважений сектору кримінальної поліції відділу №1;
  • Андрій Галкін – старший оперуповноважений ОПВ УКР ГУНП.

Сергій Лукашов зазначив, що у період з вересня 2024 по березень 2025 року на території Київської області діяла злочинна організація, створена та очолювана Колодієм В.В. і Ситюком Р.М. Під їх загальним керівництвом вчинено низку тяжких злочинів працівниками правоохоронних органів.

Йдеться про систематичне перевищення влади із застосуванням насильства, незаконні затримання, позбавлення волі осіб, завідомо незаконні дії, а також вимагання та одержання неправомірної вигоди службовими особами.

У справі фігурує близько півтора десятка епізодів, зокрема незаконні затримання осіб із наркотичною залежністю та вимагання в них коштів за «непритягнення до кримінальної відповідальності».

За словами полковника поліції, таким чином, правоохоронці обґрунтовано підозрюються у вчиненні низки тяжких кримінальних правопорушень у складі злочинної організації, зокрема:

  • створення, керівництво та участь у злочинній організації, вчинені службовими особами з використанням службового становища (ч. 3 ст. 255 КК України);
  • одержання неправомірної вигоди за невчинення дій в інтересах особи, яка її надає, з використанням службового становища, вчинене за попередньою змовою, повторно, у складі злочинної організації (ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України);
  • незаконне позбавлення волі людини з корисливих мотивів, організованою групою (ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 146 КК України);
  • перевищення влади, що супроводжувалося насильством, без ознак катування, у складі злочинної організації (ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 365 КК України);
  • завідомо незаконне затримання, вчинене з корисливих мотивів у складі злочинної організації (ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 371 КК України).

9 квітня 2025 року Печерський районний суд Києва обрав запобіжні заходи: Колодій В.В. та Ситюк Р.М. – цілодобовий домашній арешт з електронним браслетом, а Татаренко, Терещенко, Горностай – нічний домашній арешт (з 22:00 до 06:00). А вже 10 квітня суд планує розглянути питання обрання запобіжних заходів іншим підозрюваним.

«За моєю інформацією реальними організаторами цієї схеми, є заступник начальника поліції Київщини полковник поліції Ростислав Горбач та начальник управління карного розшуку області полковник Андрій Кравчук. 28.02 Андрій Кравчук був викликаний в ДБР повісткою як підозрюваний для отримання підозри, так як частина оперативних працівників дала на нього викривальні покази. Начальник поліції Київщини Щадило злякався громадського резонансу і почав намагатися замʼяти цю справу. Кравчуку та Горбачу було змінено процесуальний статус – з підозрюваних на свідків. Немає жодного прес-релізу від ДБР та прокуратури про затримання перевертнів в погонах, що підтверджує інформацію про намагання приховати від громадськості даний факт», – резюмував Сергій Лукашов.

Сергій Лукашов повідомив про затримання ДБР 11 поліцейських із Бучанського районного управління поліції та Управління карного розшуку ГУНП у Київській області
Сергій Лукашов повідомив про затримання ДБР 11 поліцейських із Бучанського районного управління поліції та Управління карного розшуку ГУНП у Київській області
скриншот допису Лукашова

Зазначимо, що сьогодні, 10 квітня, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів, полковник поліції Сергій Лукашов оприлюднив заяву про корупційні схеми, пов’язані з мобілізаційними заходами на Київщині. За його словами, підлеглі начальника поліції області Анатолія Щадила нібито вимагають гроші за «розв’язання питання» з повістками.

Теги: корупція в Україні розслідування Україна поліція корупція полковник

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