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Україна вперше показала новітню лазерну зброю «Тризуб»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Україна вперше показала новітню лазерну зброю «Тризуб»
Нова зброя може засліплювати російські дрони, крилаті ракети, вертольоти й літаки
фото: скріншот із відео

«Тризуб» здатний знищувати ударні дрони, авіабомби, крилаті та балістичні ракети на відстані до трьох кілометрів

Командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський показав відео випробування української лазерної зброї «Тризуб». Як інформує «Главком», відповідні кадри він продемонстрував під час конференції «Європейська оборонна індустрія: перспективи співпраці з українським ОПК».

«Тризуб» здатний знищувати ударні дрони, авіабомби, крилаті та балістичні ракети на відстані до трьох кілометрів, а вертольоти й літаки – на відстані до п’яти кілометрів.

Крім того, ця зброя може засліплювати російські дрони, крилаті ракети, вертольоти й літаки на дистанції до 10 кілометрів.

«Ми можемо констатувати, що сьогодні Україна є, якщо не помиляюся, п’ятою країною у світі, яка може сказати, що в неї є лазер. На сьогодні ми вже на висоті понад два кілометри цим лазером можемо збивати літаки, і ми зараз на шляху до того, щоб його масштабувати й підсилювати. Він дійсно працює, він дійсно є», – сказав Сухаревський.

Нагадаємо, у лютому 2025 року Вадим Сухаревський заявив, що Україна має лазерні технології, які вже зараз можуть вражати цілі на певній висоті.

Нагадаємо, Україна має свою лазерну зброю – «Тризуб». Військові працюють над тим, аби масштабувати і посилювати лазер.

Як відомо, в останній рік президентського терміну Джо Байдена ухвалення рішень про постачання зброї Україні гальмувалося через внутрішні дебати про ризики ескалації у відносинах із Росією. Найбільші проблеми з затримкою постачання американських озброєнь Україні виникли в місяці, коли Конгрес гальмував схвалення $60 млрд підтримки союзників США. Але цьому також сприяли занепокоєння щодо того, чи має США достатньо запасів озброєнь.

До слова, Україна працює над розробкою власного комплексу протиповітряної оборони, а також сучасної ракетної системи як стримувального фактора від «Орєшніка».

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Теги: зброя військові технології Україна Вадим Сухаревський

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