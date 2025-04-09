Фахівець із високоточної зброї уникнув покарання: рішення суду

Обвинувачений є провідним фахівцем з налаштування зброї

Вироком Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області громадянина З. виправдано у звинуваченні за ч.1 ст.263 КК України через відсутність у його діях складу кримінального правопорушення. За матеріалами справи його обвинувачували у зберіганні вогнепальної нарізної мисливської зброї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Тернопільський міськрайонний суд.

«В судовому засіданні встановлено, що гр. З. є провідним фахівцем з налаштування роботи високоточної зброї, у пристрілюванні та встановлення оптики на інші види озброєння, який працює безоплатно та виконує свою роботу якісно та у стислі терміни, фахівців його рівня є одиниці на всю Україну», – йдеться у повідомленні.

У справі йдеться, що чоловік своєю професійною роботою допомагає багатьом військовим підрозділам, зокрема КОРД, спецпідрозділ СБУ «Альфа», ССО ЗСУ, працівникам національної поліції, військовим ППО, що підтверджується десятками подяк і грамот долучених до матеріалів судового провадження.

Повідомляється, що вилучена під час обшуку зброя була привезена йому для налаштування, щоб надалі передати ЗСУ.

«Суд дослідивши всі докази надані сторонами, заслухавши свідків, вирішив, що враховуючи виключну суспільну корисність діяльності гр. З., яка сприяє зміцненню обороноздатності держави, відсічі та стримуванні збройної агресії російської федерації, з врахуванням вимог ст. 43-1 КК України, такі обов’язкові елементи складу інкримінованого йому злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, як об’єкт, об’єктивна сторона та суб’єктивна сторона злочину – відсутні у його діях», – йдеться у повідомленні.

Згідно виправдувального вироку суду, окрім виправдування гр. З. вирішено враховуючи його видатну особисту професійну багаторічну безоплатну діяльність у військовій та громадській сферах та звернутися до президента України для розв'язання питання про нагородження орденом «За заслуги».

До слова, Приморський районний суд міста Одеси виправдав колишнього заступника начальника Роздільнянського відділу поліції від звинувачень в одержанні неправомірної вигоди.