У Києві затримано чоловіка, який тримав удома арсенал зброї (фото)

Зловмиснику повідомлено про підозру, йому загрожує до семи років позбавлення вол

За місцем мешкання чоловіка правоохоронці вилучили сім одиниць бойової вогнепальної зброї та набої до неї

Поліцейські затримали киянина, який незаконно зберігав зброю з боєприпасами та наркотики. Про це інформує «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Повідомляється, що оперативники Дарницького управління поліції отримали інформацію про те, що 42-річний киянин за місцем свого мешкання зберігає зброю. Під час санкціонованого обшуку інформація підтвердилася – поліцейські виявили у будинку підозрюваного три пістолети, дві гвинтівки, два саморобних вогнепальних пристрої та набої. Крім того, за словами правоохоронців, у чоловіка вилучили близько одного кілограма канабісу та пакунок з амфетаміном.

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Чоловік тримав удома сім одиниць бойової вогнепальної зброї та набої до неї, а також близько одного кілограма канабісу фото: Національна поліція України/Facebook

«Раніше судимого за спричинення тяжких тілесних ушкоджень чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Походження зброї та наркотиків, а також з якою метою фігурант їх зберігав, наразі встановлюється слідством», – йдеться у повідомленні.

Слідчі оголосили порушнику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – зберігання зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Крім того, зауважили правоохоронці, після проведення відповідних експертиз буде вирішено питання щодо притягнення чоловіка до кримінальної відповідальності за незаконне зберігання наркотичних та психотропних речовин.

Нагадаємо, на Хмельниччині суд визнав винним військовослужбовця в порушенні правил зберігання зброї і призначив 170 грн штрафу. За матеріалами справи, пізнього вечора 23 грудня 2023 року матір військового знайшла його нагородний пістолет калібру 9 мм, який лежав у дивані. Цю ж зброю жінка видала правоохоронцям, котрі й склали адмінпротокол.