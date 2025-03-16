Підозрюваний у вбивстві Ганула визнав свою провину

Наразі правоохоронці намагаються встановити замовника вбивства

Підозрюваний у вбивстві одеського активіста Дем’яна Ганула Сергій Шалаєв під час судового засідання признав свою провину. Як інформує «Главком», про це заступник керівника Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону Руслан Веремчук повідомив «Суспільному».

За словами Веремчука, закрите судове засідання обмовлено тим, що під час оголошення клопотання прокурора називалися прізвища та імена свідків, які надали покази. Крім того, були озвучені деталі, розголошення яких може зашкодити подальшому слідству.

Він також додав, що наразі слідчі встановлюють коло причетних до вбивства Ганула.

«Затриманий виконавець даного злочину. Одна з версій слідства – це є вбивство на замовлення. Вживаються заходи щодо встановлення замовника, а також інших співучасників злочину», – сказав прокурор.

Як відомо, прессекретар спеціалізованої прокуратури у сфері оборони південного регіону Едуард Плешко заявив про оголошення підозри затриманому за вбивство Дем'яна Ганула.

«15 березня підозрюваному у вбивстві активіста Ганула оголошено підозру по двом статтям Кримінального кодексу: за п. 11 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України — умисне вбивство, вчинене на замовлення та незаконне поводження зі зброєю», – сказав він.

Клименко повідомив, що у квартирі, де переховувався підозрюваний у вбивстві, знайдена зброя, за допомогою якої ймовірно був скоєний злочин. Чоловіка, який підозрюється у вбивстві активіста Дем'яна Ганула, затримали правоохоронці.

Правоохоронці опрацьовують можливі мотиви злочину, у тому числі версії щодо замовного характеру вбивства, а також «російського сліду».

14 березня, Дем’ян Ганул був вбитий у Приморському районі Одеси. «Главком» повідомляв, що раніше активіст просив СБУ про захист через погрози та «злив» в мережу особистої інформації.