Голова КМВА пообіцяв розібратися з дрифтерами, які ганяли по Києву у день жалоби

Голова КМВА звернув особливу увагу на психологічний аспект проблеми

Голова Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко висловив глибоке обурення поведінкою деяких водіїв, які влаштували дрифт у центрі Києва, коли місто оговтувалося від чергового російського обстрілу 17 червня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Ткаченка, яка стосується не лише «дрифтерів», а й загалом гучних гонщиків з прямотоками, які створюють дискомфорт та стрес для мешканців столиці.

«Другу добу ми ліквідовуємо наслідки російської атаки. Наші рятувальники й комунальники працюють практично цілодобово. Київ та Україна – в жалобі», – наголосив Тимур Ткаченко. Він підкреслив, що в цей час, коли вся країна переживає важкі моменти, молоді люди на дорогих автівках у центрі столиці вирішили влаштувати розваги, незважаючи на загальну атмосферу смутку та напруги.

Голова КМВА звернув особливу увагу на психологічний аспект проблеми: «Щодня подібне вимушені бачити й чути наші діти, цивільні люди та багато військових, які повернулися з фронту та дуже гостро реагують на будь-які гучні звуки. Для них – це дуже сильний тригер. Тому це просто неприпустимо».

Ткаченко заявив, що подібній поведінці «не повинно бути місця в столиці та по всій країні, яка щоденно виборює право на виживання». За його словами, у відповідь на численні скарги, влада вже почала розробляти механізми боротьби з такими порушеннями.

«Ще з перших звернень ми почали пропрацьовувати дієві механізми боротьби з «дрифтерами» та водіями авто й мотоциклів з «прямим вихлопом», у т.ч. на законодавчому рівні. Вже є декілька варіантів комплексного рішення, на реалізацію яких потрібен час», – повідомив він.

Окрім того, Тимур Ткаченко готує звернення до патрульної поліції з проханням посилити увагу до випадків зухвалої поведінки на дорозі. Він також додав, що щодо інциденту з дрифтом у центрі міста, вся необхідна інформація вже зібрана, і влада працює над тим, аби винні зрозуміли наслідки своїх дій.

Нагадаємо, більше 39 годин тривала пошуково-рятувальна операція в Солом’янському районі Києва після масованого обстрілу окупантами у ніч на 17 червня. 18 червня о 19:20 рятувальники завершили пошукові роботи. Загалом у столиці внаслідок російського обстрілу загинуло 28 людей, ще більше 140 отримали поранення. Рятувальники витягли з-під завалів двох людей, ще близько 50 вдалося деблокувати з квартир та під’їздів. Вже отримано майже 500 повідомлень про пошкодження майна.