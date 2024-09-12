У Києві пасажир потрапив під потяг метро

Через інцидент затримуються деякі потяги

Сьогодні ввечері, 12 вересня, у столичному метро людина спала під потяг. Подія сталася на станція метро «Лукʼянівка». Відповідне відео з'явилося у мережі.

Як зазначають очевидці, чоловік впав на колії через погане самопочуття. Через інцидент затримуються певні потяги, повідомляють очевидці.

Нагадаємо, увечері, 29 серпня, дві станції столичного метрополітену були зачинені на вхід для пасажирів у зв’язку з тим, що на станції «Університет» пасажир потрапив під потяг. Рух поїздів «червоною» лінією метро здійснювався між станціями «Академмістечко» – «Вокзальна», «Хрещатик» – «Лісова». Станції «Театральна» та «Університет» були зачинені для входу пасажирів

До відома, 2 вересня унаслідок ранкової атаки на столицю пошкоджень зазнала станція метро «Святошин».