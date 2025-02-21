На станції метро «Золоті ворота» відкрилась експозиція про стійкість українців під час війни

Мета експозиції – нагадати, який шлях пройшли українці за три роки повномасштабної війни

Триватиме експозиція до 14 березня включно

Сьогодні, 21 лютого, на станції метро «Золоті ворота» відкрилась експозиція «Стійкість у єдності». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київський метрополітен».

«Мета експозиції – нагадати, який шлях пройшли українці за три роки повномасштабної війни: від перших днів розпачу та страху до поступового відновлення деяких сфер життя. Обрані сюжети знімків підкреслюють, як спільні виклики згуртовують людей у складні часи», – повідомили у метрополітені.

У вестибюлі представлені світлини з різних регіонів України на початку повномасштабного вторгнення росії. Зокрема, є фотографії зі столичного метро, де люди й нині укриваються під час повітряних тривог.

Організатор виставки – міжнародна неурядова гуманітарна організація IsraAID, яка акцентує увагу на необхідності подальшої підтримки цивільних із боку світової спільноти.

На станції метро «Золоті ворота» відкрилась експозиція «Стійкість у єдності» фото: КП «Київський метрополітен»

Триватиме експозиція до 14 березня включно.

Нагадаємо, у Музеї історії міста Києва 13 лютого відкрилася виставка «Всесвіт Любові», де покажуть роботи художниці Любові Панченко, трагічно загиблої під час тимчасового захоплення росіянами Бучі Київської області у 2022 році. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

До слова, анімаційний фільм «Я померла в Ірпені» (I Died in Irpin) режисерки Анастасії Фалілеєвої здобув перемогу на Міжнародному фестивалі короткометражного кіно у Клермон-Феррані, що проходить у Франції. Як зазначається на сайті фестивалю, стрічка отримала нагороду в категорії «Найкраща міжнародна анімація 2025 року».