На трасі під Києвом змінюється схема дорожнього руху через будівництво транспортної розв'язки

На з’їздах та кільцевій розв’язці триває перевлаштування інженерних мереж, а також влаштування водопропускних і дренажних труб

На ділянці дороги М-05 Київ – Одеса у с. Віта-Поштова рух транспорту буде спрямований з правого на лівий проїзд

На трасі М-05 Київ – Одеса триває будівництво транспортної розв’язки, роботи на якій було призупинено з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У зв’язку з цим буде змінено схему руху. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу відновлення і розвитку інфраструктури Київської області.

«Неподалік села Віта-Поштова триває будівництво транспортної розв’язки. Наразі підрядник працює над спорудженням шляхопроводу тунельного типу та кільцевої розв’язки, що забезпечить безпечний і зручний розворот для автотранспорту», – йдеться в повідомленні.

Наразі на шляхопроводі тунельного типу (лівий проїзд) відбувається влаштування гідроізоляції монолітної плити та перехідних плит; встановлення перильного та бар’єрного огородження; підготовчі роботи до влаштування асфальтобетонного покриття.

На з’їздах та кільцевій розв’язці: перевлаштування інженерних мереж; влаштування водопропускних і дренажних труб (водопониження).

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фото: Служба відновлення

На будівельному майданчику продовжується накопичення матеріалів – наразі підготовлено понад 50% необхідних ресурсів.

«У понеділок, 3 березня буде змінено схему дорожнього руху. Йдеться про ділянку дороги М-05 Київ – Одеса (км 21+847), де наразі триває будівництво транспортної розв’язки. Рух транспорту буде спрямований з правого на лівий проїзд у зв'язку з виконанням робіт на шляхопроводі тунельного типу», – зазначають в службі.

Водіїв просять враховувати цю інформацію та бути уважними в місцях проведення дорожніх робіт.

Нагадаємо, цими вихідними низка столичних автобусів і тролейбус № 34 курсували зі змінами руху через заплановані продовольчі ярмарки на вулицях Голосіївській, Сержа Лифаря, Йорданській, Академіка Шалімова і Татарській.