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Київрада готує нову порцію перейменувань вулиць. Оприлюднено список

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Київрада готує нову порцію перейменувань вулиць. Оприлюднено список
За словами голови комісії Київради, існує три винятки, за яких можливі перейменування чи найменуванння вулиць у Києві
фото: Дніпровська районна державна адміністрація

Депутатка Вікторія Муха: «Загалом процес дерусифікації та деколонізації майже завершено. Але залишилося 11 позицій…»

Процес дерусифікації та деколонізації у Києві майже завершено, однак залишились декілька винятків, коли заяви щодо перейменувань чи найменувань столичних вулиць приймаються до розгляду. Про це в інтерв'ю «Главкому» повідомила депутатка Київради, голова комісії Київради з питань культури, туризму та інформаційної політики Вікторія Муха.

За словами голови комісії Київради, існує три винятки, за яких сьогодні можливі перейменування чи найменуванння вулиць у Києві: присвоєння назв новим об’єктам, повернення історичної назви чи уточнення назви відповідно до вимог українського правопису та перейменування за висновком, наданим Інститутом національної пам’яті.

«Згідно одного з таких рішень вулиця та провулок Антона Макаренка підлягають перейменуванню», – зазначила Вікторія Муха.

За словами депутатки, 11 вулиць пройшли розгляд експертною топомінічною комісією та очікують на громадське обговорення на платформі «Київ Цифровий», а саме:

  • Вул. Волго-Донська – вул. Павла Петриченка
  • Вул. Дунаєвського + пров. Дунаєвського – вул. Цундарівська + пров. Цундарівський
  • Вул. Левітана – вул. Лукрецька
  • Вул. Повітрофлотська – є пропозиція не перейменовувати
  • Вул. Суворова – вул. Людмили Фої
  • Вул. Сулеймана Стальського – вул. Ігоря Юхновського
  • Вул. Червона – вул. Василя Копаня
  • Вул. Макаренка – вул. Шейха Мансура
  • Пров. Макаренка – пров. Софії Окуневської
  • Просп. Маршала Рокоссовського – просп. Дмитра Павличка

«Ще один об’єкт – провулок Балакірєва – рекомендувано вилучити з процедури перейменування та вилучити його з переліку поіменованих об’єктів Києва. Оскільки в процесі розвитку та розбудови міста він фактично зник з мапи міста», – додала Вікторія Муха.

Нагадаємо, наприкінці листопада 2024 року у столиці тимчасово припинили приймання заяв на перейменування вулиць на честь загиблих захисників та захисниць. Таке рішення було ухвалено нібито щоб уникнути конфліктних ситуацій і розробити нові форми меморіалізації російсько-української війни. Як повідомила депутатка Київради, голова постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха, наразі Київ переосмислює і шукає нові рішення з меморіалізації російсько-української війни. За її словами, столична влада p;шукає нові форми вшанування та пам’ятання спільно з істориками, науковцями та експертами, очільниками громадських ініціатив та організацій, представниками ветеранських спільнот і родин загиблих. 

До слова, депутатка Київської міської ради Олеся Пинзеник направила звернення щодо перейменуванні вулиці Лаврської на честь гетьмана Івана Мазепи на розгляд Київському міському голові Віталію Кличку.  Олеся Пинзеник нагадала, що у 2022 році кияни підтримали петицію №11649 «Відновити справедливість – повернути вулиці Лаврській ім’я гетьмана Мазепи». Вона також повідомила, що державний заповідник «Києво-Печерська лавра» теж підтримав перейменування вулиці Лаврської на честь Івана Мазепи. 

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Теги: Київ Київрада депутат війна вулиця пам'ятник столиця

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