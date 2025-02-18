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Росіяни атакують Україну: вибухи чутно у декількох містах

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Росіяни атакують Україну: вибухи чутно у декількох містах
Вибухи чутно у декількох містах України
фото ілюстративне

Тривога пов'язана з загрозою БпЛА

Станом на 22:54 у Києві та низці областей оголошена повітряна тривога. Дрони та ракети атакують міста України. 

Київ

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що столиці працюють сили ППО. КМВА закликає громадян, не покидати укриття до відбою тривоги.

Одеса

Місцеві ЗМІ повідомляють, що в Одесі після вибухів спостерігаються проблеми з електроенергією. Місто перебуває під масованою атакою БпЛА. Здіймається пожежа.

Суми

Сумчани почули серію потужних вибухів. Один із вибухів – приліт ракети в передмісті, поблизу об’єкта цивільної інфраструктури. Сумська міськ рада повідомила, що на цей момент постраждалих та поранених немає. Інформація уточнюється.

Запоріжжя

Внаслідок атаки ворожих БпЛА на Запоріжжя сталася пожежа у приватному секторі. На місці працюють рятувальники.

«Відбій загрози застосування ворогом балістичного озброєння. Триває загроза застосування ворогом ударних БпЛА по областях, де було оголошено повітряну тривогу!», – йдеться у повідомленні Повітряних сил України.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, триває 1091-й день повномасштабної війни РФ проти України.

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Теги: Запоріжжя тривога Київ Суми Одеса

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