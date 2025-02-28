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Аварія на вул. Святослава Хороброго: теплопостачання Інституту кардіології відновлено

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Аварія на вул. Святослава Хороброго: теплопостачання Інституту кардіології відновлено
Для обігріву Інституту кардіології імені академіка М. Д. Стражеска НАМН України «Київтеплоенерго» розгорнуло мобільну котельню
фото: КП «Київтеплоенерго»/Facebook

«Київтеплоенерго» завершило ремонтні роботи на тепломережі близько опівночі

Фахівці КП «Київтеплоенерго» усунули пошкодження на вул. Святослава Хороброго та відновило теплопостачання Інституту кардіології імені академіка М. Д. Стражеска. Про це повідомляэ «Главком» з посиланням на  у КП «Київтеплоенерго».

«Близько опівночі «Київтеплоенерго» завершило ремонтні роботи на тепломережі. Наразі відновилено теплопостачання до усіх будівель, в тому числі медичного закладу, який тимчасово опалювався за допомогою мобільної котельні», – йдеться у повідомленні «Київтеплоенерго».

Нагадаємо, що пошкодження тепломережі в Солом’янському районі сталось вчора, 27 лютого, на магістральному трубопроводі. На час виконання ремонту опалення було призупинено до 17 багатоповерхівок.  Для обігріву Інституту кардіології імені академіка М. Д. Стражеска НАМН України «Київтеплоенерго» розгорнуло мобільну котельню.

В останні дні зими комунальники мають багато роботи у Києві. Так, учора, 27 лютого,  «Київтеплоенерго» відновило теплопостачання для 50 житлових будинків у Голосіївському районі. Також у ніч проти 24 лютого на просп. Академіка Глушкова в Голосіївському районі було виявлено пошкодження трубопроводу магістральної тепломережі, яке сталось без витоку теплоносія на поверхню. Тоді на час робіт було призупинено постачання тепла споживачам у мікрорайонах «Теремки-1», «Теремки-2» та частково на просп. Голосіївському. Загалом без опалення були 176 житлових будинкві, дві поліклініки і 18 закладів освіти. 

Теги: Київ опалення Київтеплоенерго

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