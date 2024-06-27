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У Києві пасажир потрапив під потяг метро. Низка станцій зачинена

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У Києві пасажир потрапив під потяг метро. Низка станцій зачинена
На станції «Університет» пасажир потрапив під потяг
фото: з відкритих джерел

На червоній лінії станції метро «Політехнічний інститут», «Вокзальна», «Університет», «Театральна» зачинені на вхід для пасажирів

Сьогодні, 27 червня, низка станції метрополітену зачинені на вхід для пасажирів у зв’язку з тим, що на станції «Університет» пасажир потрапив під потяг. Про це повідомила пресслужба КМДА.

«На станції «Університет» пасажир потрапив під потяг. На місце події викликано медиків і правоохоронців», – йдеться у повідомленні КМДА.

Як зазначається, на червоній лінії станції метро «Політехнічний інститут», «Вокзальна», «Університет», «Театральна» зачинені на вхід для пасажирів

Рух поїздів на лінії організовано від станції «Академмістечко» до станції «Шулявська» та від станції «Хрещатик» до станції «Лісова».

Раніше повідомлялося, що правоохоронці Київського метрополітену з’ясовують обставини падіння пасажирки під потяг на станції «Контрактова площа».  Жінка 1985 року народження, перебуваючи на пероні, втратила рівновагу та впала на колію під час прибуття потяга. 

Нагадаємо, у КП «Київський метрополітен» виник гострий дефіцит фахівців робітничих професій. Тому через кадровий голод найближчим часом будуть змінені графіки руху поїздів на всіх лініях підземки.

Теги: метро потяг

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