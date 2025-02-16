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Атака дронів на Київщину: рятувальники ліквідували наслідки

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Атака дронів на Київщину: рятувальники ліквідували наслідки
Наслідки обстрілу 16 лютого на Київщині
фото: ДСНС Київщини

На щастя, обійшлось без постраждалих

Рятувальники ліквідували наслідки нічної російської атаки на Київщині. Про це повідомляє ДСНС України.

Повідомляється, що внаслідок падіння уламків ворожих дронів у Борисполі зайнялася покрівля складської будівлі. Пожежники оперативно загасили вогонь о 03:40. Постраждалих немає.

Через вибухову хвилю повибивало вікна
Через вибухову хвилю повибивало вікна
фото: ДСНС Київщини

Також відомо, що у Броварському районі вибухова хвиля пошкодила п'ять приватних будинків. Рятувальники повідомили, що обійшлось без постраждалих та без жертв.

Зазначимо, що на Київщині оголосили повітряну тривогу ще о десятій вечора 15 лютого. Тривога тривала усю ніч, до майже п'ятої ранку.

Вибиті вікна внаслідок вибухової хвилі
Вибиті вікна внаслідок вибухової хвилі
фото: ДСНС Київщини

Як відомо, повітряну тривогу оголошували через загрозу ударних безпілотників.

Цієї ночі росіяни також атакували місто Миколаїв «шахедами». Внаслідок удару виникла пожежа та є постраждалий.

У результаті падіння уламків та дії вибухової хвилі пошкоджено пʼять багатоквартирних будинків. Також пошкоджень зазнали щонайменше чотири магазини, заклад харчування та офісні приміщення.

Внаслідок атаки поранений 64-річний чоловік,

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Теги: рятувальники дрон Київщина

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