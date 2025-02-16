Атака дронів на Київщину: рятувальники ліквідували наслідки
На щастя, обійшлось без постраждалих
Рятувальники ліквідували наслідки нічної російської атаки на Київщині. Про це повідомляє ДСНС України.
Повідомляється, що внаслідок падіння уламків ворожих дронів у Борисполі зайнялася покрівля складської будівлі. Пожежники оперативно загасили вогонь о 03:40. Постраждалих немає.
Також відомо, що у Броварському районі вибухова хвиля пошкодила п'ять приватних будинків. Рятувальники повідомили, що обійшлось без постраждалих та без жертв.
Зазначимо, що на Київщині оголосили повітряну тривогу ще о десятій вечора 15 лютого. Тривога тривала усю ніч, до майже п'ятої ранку.
Як відомо, повітряну тривогу оголошували через загрозу ударних безпілотників.
Цієї ночі росіяни також атакували місто Миколаїв «шахедами». Внаслідок удару виникла пожежа та є постраждалий.
У результаті падіння уламків та дії вибухової хвилі пошкоджено пʼять багатоквартирних будинків. Також пошкоджень зазнали щонайменше чотири магазини, заклад харчування та офісні приміщення.
Внаслідок атаки поранений 64-річний чоловік,
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