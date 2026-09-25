Зеленський заявив про посилення захисту дата-центрів

Йдеться також про об’єкти, які мають критичне значення для роботи сфери зв’язку

Президент Володимир Зеленський заявив про ухвалення додаткових рішень для захисту інфраструктури дата-центрів та інших об’єктів, критично важливих для сфери зв’язку. Про це глава держави повідомив за підсумками засідання Ставки Верховного головнокомандувача, передає «Главком».

За словами Зеленського, ухвалені рішення мають гарантувати безперервну роботу дата-центрів та інших об’єктів інфраструктури зв’язку.

«Були ухвалені й додаткові рішення для захисту та гарантування безперервної роботи нашої інфраструктури дата-центрів та інших об’єктів, які мають критичне значення у сфері зв’язку», – зазначив президент.

Зеленський наголосив, що ці рішення мають бути повністю реалізовані на всіх рівнях. Він також поклав персональну відповідальність за їх виконання на урядовців та керівників спецслужб. Президент не уточнив, про які саме об’єкти та заходи захисту йдеться.

Раніше під час засідання Ставки обговорювали результати випробувань дронів-перехоплювачів проти російських реактивних «Шахедів», виробництво реактивних двигунів в Україні, а також технологічні плани Росії на 2027 рік.