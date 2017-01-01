Три станції на Борщагівській лінії швидкісного трамваю обіцяють відремонтувати до кінця року

На станції «Вул. Генерала Потапова» роботи вже завершуються

До кінця року в Києві проведуть ремонт трьох станцій на Борщагівській лінії швидкісного трамваю. Про це повідомляє прес-служба Департаменту транспортної інфраструктури КМДА. Як зазначається, наразі закінчується реконструкція станції Борщагівської лінії швидкісного трамвая «Вул. Генерала Потапова». Роботи проходять у



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Фото: прес-служба Департаменту транспортної інфраструктури КМДА

На станції «Вул. Генерала Потапова» роботи вже завершуються

До кінця року в Києві проведуть ремонт трьох станцій на Борщагівській лінії швидкісного трамваю. Про це повідомляє прес-служба Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

Як зазначається, наразі закінчується реконструкція станції Борщагівської лінії швидкісного трамвая «Вул. Генерала Потапова». Роботи проходять у межах реконструкції та будівництва трамвайної лінії від вул. Гната Юри до ЗАТ «Кисневий завод».

«На станції Генерала Потапова переклали більше кілометра колії в одноколійному напрямку, зварили рейки, влаштували дренажну систему, проклали мережу електропостачання станцій, встановили металоконструкції навісів платформ. На черзі – встановлення турнікетної групи, облицювання кіосків для продажу квитків та влаштування пішохідного переходу», — йдеться у повідомленні.

У ДТІ також зазначають, що до кінця року буде завершено ремонт на станціях «Польова» та «Політехнічна» — зараз на них проводиться реконструкція систем електропостачання, міняють навіси над платформами, відновлюють зовнішнє покриття парапетів платформ, підлогу та стелю у вестибюлях станцій.

Щоденно Борщагівською лінією швидкісного трамвая користуються 150-155 тисяч пасажирів. В час-пік трамваї курсують з інтервалом 1 хвилина.