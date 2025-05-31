Росія вдарила по виробничому підприємству у Харкові

Попередньо, без постраждалих. На місці влучань працюють профільні служби

У ніч проти 31 травня Росія завдала удару по Харкові. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, інформує «Главком».

Міський голова Терехов повідомив про вибухи у місті о 03:01, тоді він зазначив, що наж Харковом зафіксовано ворожі ударні БпЛА.

За 10 хвилин мер зазначив, що під ударом опинився Шевченківський район. Згодом Терехов написав, що росіяни вдарили по виробничому підприємству у Київському районі.

Очільник Харківської ОВА пізніше повідомив про наслідки атаки Харкова ворожими БпЛА. За його словами, у Київському районі заіфіксовано влучання в дах на території підприємства, там спалахнула пожежа.

У Шевченківському районі внаслідок обстрілу також зайнялася пожежа.

Попередньо, без постраждалих. На місці влучань працюють профільні служби.

До слова, цієї ночі повітряна тривога накрила Україну. Росія запустила ударні безпілотники. На Харківщині, Вінниччині та Чернігівщині прогриміли вибухи. Українські протиповітряники збивають ворожі цілі.

Нагадаємо, цієї ночі ворог завдав ракетних ударів по Сумській області.

За повідомленням ОВА, удар прийшовся по території Недригайлівської громади, що на Сумщині. Як зазначили в обласній військовій адміністрації, є пошкодження у житловому секторі, зруйновані складські приміщення внаслідок обстрілу.

Повідомляється, що щонайменше одна людина постраждала. Їй надали медичну допомогу на місці.

Варто зазначити, у ніч на 30 травня ворог запустив ударні дрони по Харкову. Згодом інформацію про вибухи та атаку російських дронів підтвердив мер Харкова Ігор Терехов.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що масований удар дронів у Харкові прийшовся по одному з комунальних підприємств, що розташований у Слобідському районі.

Згодом стало відомо, що в Слобідському районі Харкова внаслідок атаки ворожими безпілотниками постраждала 61-річна жінка. Медики надають всю необхідну допомогу.

За словами Терехова, це працівниця КП, що під час атаки дронів знаходилася на території підприємства.