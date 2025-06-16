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Евакуація покинутих та пошкоджених авто у столиці: голова КМВА звернувся до киян

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Евакуація покинутих та пошкоджених авто у столиці: голова КМВА звернувся до киян
У Шевченківському районі переміщено всі обліковані покинуті чи пошкоджені авто – 31 транспортний засіб
фото: Тимур Ткаченко/Facebook

Голова КМВА повідомив, що станом на 16 червня з вулиць та дворів столиці прибрали майже 600 автомобілів

У столиці триває активна робота з прибирання покинутих та пошкоджених обстрілами транспортних засобів. Станом на кінець весни у Києві обліковувалось понад 1100 таких автомобілів. Завдяки впровадженому з березня алгоритму, вже вдалося прибрати майже 600 машин. Про це повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко, інформує «Главком». 

За словами Ткаченка, при кожній райдержадміністрації працює спеціальна комісія, яка обліковує авто, після чого встановлює особу власника. Голова КМВА зазначає, що часто вдається зв’язатися з власниками і такі автомобілі вони прибирають самостійно. Однак, коли це не вдається, комісія ухвалює рішення про переміщення такого авто на спецмайданчик, додає він. 

Голова КМВА повідомив, що станом на 16 червня з вулиць та дворів столиці прибрали майже 600 автомобілів. Залишилось вивезти ще трохи більше 500. Це та кількість, яку вже обліковано, пояснює він. 

За словами Ткаченка, ситуація у районах різниться. Зокрема, у Шевченківському районі переміщено всі обліковані на даний момент покинуті чи пошкоджені авто – 31 транспортний засіб. У Дарницькому районі зі 188 покинутих чи пошкоджених авто залишилось лише 3. У Голосіївському, Оболонському, Дніпровському районах роботи тривають активно. Однак, додає голова КМВА,  є і аутсайдери. Зокрема, є питання до Печерської, Подільської та Деснянської адміністрацій.

Ткаченко звернувся до киян із закликом продовжувати надсилати фото та локації виявлених пошкоджених чи покинутих автомобілів
Ткаченко звернувся до киян із закликом продовжувати надсилати фото та локації виявлених пошкоджених чи покинутих автомобілів
фото: Тимур Ткаченко/Facebook

Голова КМВА дав завдання всім головам райдержадміністрацій прискорити виконання рішення Ради оборони і до кінця літа впоратись з задачею. Також Ткаченко звернувся до киян і  закликав їх надсилати фото і локації виявлених пошкоджених чи покинутих автомобілів у дворах і на вулицях.

Нагадаємо, з вулиць Києва 16 січня почали прибирати автівки, які були знищені або пошкоджені внаслідок російських дронових чи ракетних ударів. За словами Ткаченка, багато цих автомобілів створюють серйозні проблеми: вони звужують проїзд для рятувальної техніки та псують вигляд вулиць і дворів, де їх залишили занепадати.

До слова, у дворах і на дорогах Києва досі перебуває багато старих, залишених, занедбаних автомобілів, які порушують благоустрій. Так, лише у дворах будинків та на вулицях Києва кореспонденти «Главкома» зафіксували декілька десятків іржавих і навіть порослих мохом автомобілів.

Теги: Київ благоустрій автомобіль Тимур Ткаченко

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