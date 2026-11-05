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Екстрені відключення світла запроваджено у трьох районах Києва

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Екстрені відключення світла запроваджено у трьох районах Києва
Під час екстрених відключень графіки погодинних знеструмлень не діють
колаж: glavcom.ua

Енергетики працюють без перерв та сну, коли не лунає тривога, щоб стабілізувати ситуацію

 

У частині трьох районів столиці за командою НЕК «Укренерго» застосовано екстрені відключення світла. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу ДТЕК.

Аварійні обмеження енергопостачання впроваджено у:

  • Святошинському районі;
  • Шевченківському районі;
  • Подільському районі.

У компанії наголосили, що під час екстрених відключень графіки погодинних знеструмлень не діють.

Енергетики працюють над стабілізацією ситуації та обіцяють оперативно інформувати про будь-які зміни в мережі.

Нагадаємо, енергетична інфраструктура зазнала масштабних ворожих ударів, через що в низці регіонів та столиці залишається складна ситуація з електропостачанням.

Як повідомлялося, 3 листопада у Києві склалася надзвичайно складна ситуація з електропостачанням через пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури. У столиці запроваджено екстрені відключення світла, також виникли перебої з водопостачанням і рухом громадського електротранспорту. Російські атаки пошкодили як об’єкти генерації, так і системи передачі електроенергії в різних регіонах України. Останніми днями постраждали також об’єкти київського регіонального енерговузла.

Теги: відключення світла Київ

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