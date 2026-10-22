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Аварійні відключення світла 22 жовтня 2026 року введено у Голосіївського районі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Аварійні відключення світла 22 жовтня 2026 року введено у Голосіївського районі
Енергетики вже працюють над усуненням аварій
колаж: glavcom.ua

В інших районах столиці діють графіки

У четвер, 22 жовтня, в одному із районів столиці ввели аварійні відключення електроенергії. Графіки не діють. Про це повідомила пресслужба ДТЕК, іінформує «Главком».

Зазначається, що аварійні обмеження запроваджено у частині Голосіївського району.

«Через атаку на енергооб'єкти в частині Голосіївського району графіки тимчасово не діють», – йдеться у повідомленні.

Як відзначили у компанії, енергетики вже працюють над усуненням аварій. Натомістю в інших районах столиці діють графіки. 

Нагадаємо, у ніч на 22 жовтня російські війська завдали масованого балістичного удару по столиці. Внаслідок ворожої атаки одна людина загинула, ще 22 дістали поранення, серед постраждалих – четверо дітей. Під обстрілом опинилися Дніпровський, Дарницький, Святошинський, Голосіївський, Печерський та Оболонський райони міста.

 

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Теги: відключення світла Київ

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