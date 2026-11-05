Кличко повідомив про відновлення водопостачання в районах столиці

Аварійна ситуація виникла внаслідок ворожої атаки на енергосистему України

Фахівці поступово нормалізують тиск у системі водопостачання столиці та відновлюють подачу води в райони, де виникли перебої. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, інформує «Главком»

За словами мера, аварійна ситуація із водопостачанням у столиці стала прямим наслідком чергового удару РФ по українській критичній інфраструктурі.

«Аварійна ситуація виникла внаслідок ворожої атаки на енергосистему України та пошкодження енергетичного обладнання, яке подає електроенергію зокрема й на Київ», – наголосив Кличко.

Наразі комунальні служби спільно з енергетиками продовжують роботу у посиленому режимі, щоб якнайшвидше вивести систему водопостачання на штатні параметри.

Нагадаємо, енергетична інфраструктура зазнала масштабних ворожих ударів, через що в низці регіонів та столиці залишається складна ситуація з електропостачанням. Як повідомлялося, 3 листопада у Києві склалася надзвичайно складна ситуація з електропостачанням через пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури. У столиці запроваджено екстрені відключення світла, також виникли перебої з водопостачанням і рухом громадського електротранспорту. Російські атаки пошкодили як об’єкти генерації, так і системи передачі електроенергії в різних регіонах України. Останніми днями постраждали також об’єкти київського регіонального енерговузла.

Сьогодні стало відомо, що Кабінет Міністрів України передасть Києву10 додаткових генераторів для підтримки роботи систем водопостачання під час можливих знеструмлень. Ще 21 генератор надійде до 12 громад в інших регіонах країни.