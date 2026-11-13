Укриття для енергоустановок на Київщині: нардеп назвав кількість готових об'єктів

Будівництво укриттів на Київщині було заморожене на різних етапах

З 26 запланованих капітальних укриттів для енергоустановок у Київській області станом на 13 листопада недобудовано жодного. Члени Тимчасової слідчої комісії вирішили негайно звернутися до СБУ, ДБР та Національної поліції з зверненням про ознаки злочину. Про це повідомив народний депутат і член енергетичного комітету Верховної Ради Олексій Кучеренко, інформує «Главком»

За словами експерта, будівництво було заморожене на різних етапах, а підрядники заявляли про потребу в додатковому фінансуванні (зокрема, на сотні мільйонів гривень) для продовження робіт.

«Для частини проектів вердикт Генштабу – «проєкти не враховують ймовірного ураження БПЛА». «Пректування» відбувалося «на коліні» – до початку будівництва та початку фінансування жодних проектів не було. В якості генерального підрядника на безальтернативній основі було обрано дві компанії, які повʼязують з одним кінцевим власником пані Любомира Кожушко. Є всі ознаки їх повʼязаності, оскільки на всі наради від них приходила одна особа. Пані Кожушко фігурує в розслідуваннях стосовно завищення цін на підрядах для ДСЗІ та на будівництві протирадіаційного укриття для Крюківщинського ліцею «Лідер»», – повідомив нардеп.

Також за словами Кучеренка, ключовим субпідрядником по постачанню метала та інших компонентів конструкцій був Володимир Соколов. Але жодних формальних контрактів з його структурами за твердженням генпідрядників не існує.

«З енергетиками («ДТЕК Київські регіональні електромережі» практично нічого не узгоджувалося. З графіком їх ознайомили в червні. Для них ситуація виглядає вкрай важкою, оскільки їм треба підключати додаткове обладнання в звʼязку з похолоданням, а вони не мають можливості це зробити поки там ведуться роботи.Кінець робіт ніхто не може ані спрогнозувати ані гарантувати, – йдеться у повідомленні.

На ТСК були прийняті рішення:

Негайно звернутися до СБУ, ДБР та Національної поліції з зверненням про ознаки злочину – до кожного в межах його компетенції. Негайно звернутися до ДАСУ з проханням проведення господарсько-фінансової ревізії Департаменту КОДА. Негайно звернутися до Кабміну з пропозицією докласти всіх зусиль по завершенню проекту. Звернутися до Кабміну з пропозицією негайно розробити проекти законів про «плани стійкості» та про фінансову дисципліну державного та місцевих бюджетів під час воєнного стану.

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