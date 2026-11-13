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Укриття для енергоустановок на Київщині: нардеп назвав кількість готових об'єктів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Укриття для енергоустановок на Київщині: нардеп назвав кількість готових об'єктів
Будівництво укриття над енергоустановкою
фото: thepage.ua

Будівництво укриттів на Київщині було заморожене на різних етапах

З 26 запланованих капітальних укриттів для енергоустановок у Київській області станом на 13 листопада недобудовано жодного. Члени Тимчасової слідчої комісії вирішили негайно звернутися до СБУ, ДБР та Національної поліції з зверненням про ознаки злочину. Про це повідомив народний депутат і член енергетичного комітету Верховної Ради Олексій Кучеренко, інформує «Главком»

За словами експерта, будівництво було заморожене на різних етапах, а підрядники заявляли про потребу в додатковому фінансуванні (зокрема, на сотні мільйонів гривень) для продовження робіт.

«Для частини проектів вердикт Генштабу – «проєкти не враховують ймовірного ураження БПЛА». «Пректування» відбувалося «на коліні» – до початку будівництва та початку фінансування жодних проектів не було. В якості генерального підрядника на безальтернативній основі було обрано дві компанії, які повʼязують з одним кінцевим власником пані Любомира Кожушко. Є всі ознаки їх повʼязаності, оскільки на всі наради від них приходила одна особа. Пані Кожушко фігурує в розслідуваннях стосовно завищення цін на підрядах для ДСЗІ та на будівництві протирадіаційного укриття для Крюківщинського ліцею «Лідер»», – повідомив нардеп.

Також за словами Кучеренка, ключовим субпідрядником по постачанню метала та інших компонентів конструкцій був Володимир Соколов. Але жодних формальних контрактів з його структурами за твердженням генпідрядників не існує.

«З енергетиками («ДТЕК Київські регіональні електромережі» практично нічого не узгоджувалося. З графіком їх ознайомили в червні. Для них ситуація виглядає вкрай важкою, оскільки їм треба підключати додаткове обладнання в звʼязку з похолоданням, а вони не мають можливості це зробити поки там ведуться роботи.Кінець робіт ніхто не може ані спрогнозувати ані гарантувати, – йдеться у повідомленні.

На ТСК були прийняті рішення:

  1. Негайно звернутися до СБУ, ДБР та Національної поліції з зверненням про ознаки злочину – до кожного в межах його компетенції.
  2. Негайно звернутися до ДАСУ з проханням проведення господарсько-фінансової ревізії Департаменту КОДА.
  3.  Негайно звернутися до Кабміну з пропозицією докласти всіх зусиль по завершенню проекту.
  4.  Звернутися до Кабміну з пропозицією негайно розробити проекти законів про «плани стійкості» та про фінансову дисципліну державного та місцевих бюджетів під час воєнного стану.

Нагадаємо, власна електрогенерація Києва (ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6), яка забезпечувала близько 1,3 ГВт потужності, повністю зруйнована, тоді як взимку місто споживає 1,8 ГВт. Про реальний стан підготовки столиці до опалювального сезону за першими висновками Тимчасової контрольної комісії повідомив голова Постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Олександр Бродський

Раніше Володимир Зеленський за підсумками селекторної наради назвав ситуацію із світлом та водою у Києві найгіршою в країні, пов'язавши тривалі відключення не лише з обстрілами РФ, а й із невиконанням рішень щодо підготовки до зими на рівні міської влади. Мер Києва Віталій Кличко відреагував на заяву президента Володимира Зеленського. Він обурився закидами щодо створення «допоміжних кабінетів» для столиці та нагадав, що центральна влада місяцями гальмувала міські ініціативи.

«Главком» повідомляв, що голова Деснянської районної державної адміністрації Максим Бахматов розкритикував підготовку Києва до опалювального сезону. За його словами, лівий берег столиці ризикує залишитися взимку без тепла, води та електроенергії. Посадовець стверджує, що Деснянський район не отримав коштів на створення альтернативних джерел теплопостачання.

Водночас столична влада обіцяє до 12 листопада забезпечити опаленням усі житлові будинки, крім аварійних. Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв заявив, що в місті триває будівництво резервних електростанцій для підтримки водопостачання під час відключень. Крім того, уряд вирішив передати столиці десять додаткових генераторів.

Громадська ініціатива «Голка» запустила інструмент «Перезарядити країну тобі під силу. Київрада».

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Теги: Київ відключення світла

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